Власти Казани выделят 564,4 млн рублей на покупку противогололедных материалов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани на покупку противогололедных материалов в 2023 году готовы потратить 564,4 млн рублей из городского бюджета. Тендер опубликован на портале госзакупок.



Заказчик материалов — Комитет внешнего благоустройства и администрации Авиастроительного, Ново-Савиновского, Вахитовского, Приволжского, Кировского, Московского и Советского района столицы Татарстана. Сроки исполнения контракта — с даты заключения и до 31 июля 2024 года.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Планируется закупить многокомпонентный двухфазный противогололедный материал, твердый противогололедный материал для всех типов дорожных покрытий и комбинированный противогололедный материал для пешеходных зон.

В феврале этого года казанские тротуары в тестовом режиме начали посыпать реагентом с мраморной крошкой, который создает противоскользящий эффект. Как утверждают в мэрии города, он менее агрессивно воздействует на обувь, лапы животных и окружающую среду.

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Илина Хакимова