В Татарстане вновь ограничили пребывание граждан в лесах и въезд в них машин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане на 21 день ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Это связано с установлением в них высокой — IV класс — пожароопасности, следует из постановления кабмина республики.

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта вводится на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана. Цель — обеспечение пожарной безопасности.



Минлесхозу Татарстана поручено перекрыть шлагбаумами лесные дороги. Ведомство также должно усилить патрулирование в лесных массивах и проинформировать население.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ограничение пребывания татарстанцев в лесах и въезда в них транспорта на 21 день вводится не первый раз за этот год. Оно действовало, например, во второй половине апреля, в мае, середине июня, в начале июля, а также в августе. Причиной также была высокая пожароопасность лесов.



Напомним, в Татарстане до 2 октября действует штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Его ввели 2 августа и с тех пор неоднократно продлевали.



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Татьяна Демина