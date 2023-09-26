Илюса Миннегалеева: «Если суждено быть какому-то уголовному делу, мы это принимаем»
Супружеская пара блогеров Илюса и Раушан Миннегалеевы вышли на связь. Они заявили, что никого не обманывали, а деньги за несостоявшиеся туры уже возвращаются туристам, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Блогеры предлагали недельные туры в Дубай по экономтарифу по 35 тысяч рублей. Однако за несколько дней перед якобы вылетом внезапно происходили «технические сбои», форс-мажоры, отмены рейсов и прочие проблемы.
— Задержки вылетов происходили по причине того, что мы искали наилучшие, удобные рейсы. Также у нас были проблемы с блокировкой карт, чтобы оплатить билеты. Далее, естественно, массовая паника, — рассказала Илюса Миннегалеева в интервью.
По ее словам, деньги туристам, которые так и не смогли отдохнуть, начали возвращать. Миннегалеева предупредила, что процесс может затянуться, так как необходим полный список оплативших туры.
— Уже сделаны возвраты на сумму более 1,5 млн рублей. Деньги, конечно же, у нас. Мы никогда никому не говорили, что мы не будем возвращать деньги. Хочу извиниться за свои какие-то оскорбительные слова. Это было лишь один раз, и, конечно же, это было вырезано. Если суждено быть какому-то уголовному делу, мы это принимаем и от следствия не бежим, — рассказала Миннегалеева.
В настоящее время полицейскими проводится проверка.
На прошлой неделе адвокат Руслан Нагиев рассказывал «Реальному времени», что общая сумма ущерба от действий казанских блогеров достигает 20 млн рублей. По его словам, количество пострадавших растет с каждым днем, а их заявления в правоохранительные органы могут объединить в общее производство. Он считает, что подобные действия супругов могут потянуть на статью 159 УК «Мошенничество». Причем в особо крупных размерах.
По данным адвоката, на сегодняшний день число потерпевших достигло 915 человек, а сумма ущерба приближается к 25 миллионам рублей.
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