Илюса Миннегалеева: «Если суждено быть какому-то уголовному делу, мы это принимаем»

Фото: скриншот realnoevremya.ru видео «Новости Татарстана» телеканала ТНВ

Супружеская пара блогеров Илюса и Раушан Миннегалеевы вышли на связь. Они заявили, что никого не обманывали, а деньги за несостоявшиеся туры уже возвращаются туристам, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Блогеры предлагали недельные туры в Дубай по экономтарифу по 35 тысяч рублей. Однако за несколько дней перед якобы вылетом внезапно происходили «технические сбои», форс-мажоры, отмены рейсов и прочие проблемы.

— Задержки вылетов происходили по причине того, что мы искали наилучшие, удобные рейсы. Также у нас были проблемы с блокировкой карт, чтобы оплатить билеты. Далее, естественно, массовая паника, — рассказала Илюса Миннегалеева в интервью.

По ее словам, деньги туристам, которые так и не смогли отдохнуть, начали возвращать. Миннегалеева предупредила, что процесс может затянуться, так как необходим полный список оплативших туры.

— Уже сделаны возвраты на сумму более 1,5 млн рублей. Деньги, конечно же, у нас. Мы никогда никому не говорили, что мы не будем возвращать деньги. Хочу извиниться за свои какие-то оскорбительные слова. Это было лишь один раз, и, конечно же, это было вырезано. Если суждено быть какому-то уголовному делу, мы это принимаем и от следствия не бежим, — рассказала Миннегалеева.



В настоящее время полицейскими проводится проверка.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе адвокат Руслан Нагиев рассказывал «Реальному времени», что общая сумма ущерба от действий казанских блогеров достигает 20 млн рублей. По его словам, количество пострадавших растет с каждым днем, а их заявления в правоохранительные органы могут объединить в общее производство. Он считает, что подобные действия супругов могут потянуть на статью 159 УК «Мошенничество». Причем в особо крупных размерах.

По данным адвоката, на сегодняшний день число потерпевших достигло 915 человек, а сумма ущерба приближается к 25 миллионам рублей.

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Максим Кокунин