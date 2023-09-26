Президент России подписал указ о повышении на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих

Фото: взято realnoevremya.ru с сайта kremlin.ru/В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Смоленской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— В целях обеспечения социальных гарантий <…> постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, — говорится в президентском указе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным СМИ, российские власти намерены отказаться от индексации зарплат федеральных госслужащих в 2024 году. В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на следующий год и плановый период 2025 и 2026 годов сказано, что в соответствии с решениями, принятыми правительством, «индексация оплаты труда работников федеральных государственных органов в будущем году не осуществляется».

Решение не коснется индексации зарплат работников организаций бюджетной сферы. В следующем году 1 октября их оклады увеличат на прогнозный уровень инфляции 2024 года, то есть на 4,5%. Продолжится и индексация зарплат бюджетников из сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры.

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Максим Кокунин