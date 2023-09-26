Исполком УЕФА предложил допустить юниоров до международных соревнований

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к руководству с предложением допустить юниоров до международных соревнований, сообщается на сайте организации.



Спортсменов до 17 лет предложили допустить до соревнований в нейтральном статусе: без флага и гимна, а также при условии, что матчи они будут проводить не в России.

— УЕФА первым из спортивных организаций в феврале 2022 года принял решительные меры: отстранил все российские команды от участия в своих соревнованиях, отменил запланированные в России мероприятия... Однако УЕФА также понимает, что дети не должны быть наказаны… и твердо убежден, что футбол никогда не должен отказываться от послания мира и надежды. Особенно обидно, что… целое поколение несовершеннолетних лишено права участвовать в международных соревнованиях по футболу, — сказано в сообщении.

Исполком предложил восстановить в правах российские команды U‑17, даже если жеребьевка уже состоялась.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

После начала спецоперации Международная федерация футбола (FIFA) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он отметил, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

30 декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) совместно с УЕФА принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент в июне выразил надежду, что команды из России снова будут соревноваться в международных турнирах.

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Маргарита Головатенко