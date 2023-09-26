Московский суд приговорил лидера ОПГ «29-й комплекс» к 25 годам лишения свободы

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Савеловский районный суд Москвы в особом порядке, в одно заседание рассмотрел уголовное дело главаря челнинской группировки «29-й комплекс» Адыгана Саляхова. Его признали виновным в организации заказного убийства и назначили наказание в виде лишения свободы — 25 лет в исправительной колонии строгого режима по совокупности преступления.



— Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ), назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев, — сообщает пресс-служба Савеловского районного суда Москвы.

Суд частично сложил наказание, назначенное Адыгану Саляхову Верховным судом Татарстана летом 2006 года. Тогда он был приговорен к 25 годам лишения свободы, а в феврале прошлого года этот срок скостили на два дня.

— На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступления, предусмотренного п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, и преступлений, за которые Саляхов А.А. осужден приговором Верховного суда Республики Татарстан от 17.06.2006 года, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Саляхову А.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима, — заявили в Савеловском районном суде Москвы.

Как стало известно «Реальному времени», Адыган Саляхов заключил досудебное соглашение. Он дал показания против экс-ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, который обвиняется в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году.



Напомним, в феврале 2022 года Адыган Саляхов заявлял, что ему нечего сказать о предполагаемых связях Ильшата Гафурова с криминалом. Отвечая на вопросы «Реального времени» о наличии его свидетельских показаний в материалах дела экс-ректора КФУ, он отрицательно качал головой и предлагал задавать вопросы бывшему мэру Елабуги.



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Ирина Плотникова, Татьяна Демина