Власти Казани урезали вдвое программу укрепления гражданского согласия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани разработал новую программу по укреплению гражданского согласия в городе, которая будет реализовываться с 2024 по 2030 годы. Предыдущий документ приняли еще в 2014-м — несмотря на ежегодные корректировки, его содержание устарело, а срок действия практически истек. Нынешний проект предусматривает изменения в финансовом обеспечении, перечне мероприятий, а также в ожидаемых результатах. Детали — в материале «Реального времени».

Власти Казани планируют выделить за 7 лет меньше средств, чем за один год

Действующую в настоящее время муниципальную программу городской исполком утвердил 16 мая 2014 года. На протяжении 9 лет в нее неоднократно вносились различные изменения. Последние приняли 19 сентября 2022 года. Однако, несмотря на все эти обновления, в большинстве случаев корректировки носили лишь уточняющий характер. Они подстраивали документ под условия будущего года, но не меняли его основных параметров.

Что касается финансового обеспечения, то с начала реализации программы и по сегодняшний день на нее было потрачено 84,6 миллиона рублей. Из этой суммы 82,6 миллиона пришлись на бюджет самой Казани, а еще 2 миллиона— на внебюджетные средства. Самым дорогим годом оказался 2021-й, когда было выделено сразу 35,8 миллиона. Для сравнения: в текущем году объем направленных средств достигает лишь 4,8 миллиона.

С новым документом ситуация совершенно иная — в ближайшие 7 лет на укрепление гражданского согласия планируется потратить 34,4 миллиона рублей. Причем все эти средства будут выделены из городской казны. Таким образом, общий объем финансирования новой программы оказался почти в 2,5 раза, или на 145,9%, меньше, чем было с предыдущей. Более того, он также на 4% меньше, чем сумма, выделенная в 2021-м. Однако авторы проекта отметили, что все эти цифры носят лишь прогнозный характер и в будущем могут быть изменены.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В перечень программных мероприятий, на которые и будут выделены средства, войдут следующие пункты:

укрепление материально-технической базы детской театральной студии «Апуш»: на базах культурных центров «Сайдаш», Ленина и «Чулпан»;

семинары для учителей, воспитателей, а также руководителей образовательных организаций;

содействие в проведении всероссийских и республиканских национальных праздников: «Навруз», «Сабантуй», «Кузьминки» и др.;

организация и проведение встреч с писателями;

проведение регулярных встреч с лидерами и представителями национально-культурных общин;

организация и проведение ежегодных соревнований по национальным видам спорта;

проведение мероприятий, посвященных Дню республики и Дню города, а также Дню России;

подготовка и проведение ежегодного Казанского фестиваля многонациональной культуры «Казан сөлгесе»;

фестиваль «Духов день в Суконной слободе»;

молодежный уличный фестиваль «Яңа сабантуй»;

театрализованный перфоманс «Стихи на балконе»;

уличный артфестиваль народов Поволжья «Итиль».

Процентов больше, а людей меньше

В список ожидаемых результатов также были внесены изменения. Однако они коснулись не самих пунктов, а их значений. Так, к 2030 году планируется достигнуть:

доля казанцев, оценивающих межнациональные отношения в городе как благоприятные, — 73% (к текущему году она должна была достигнуть уровня в 72,75%);

доля жителей Казани, оценивающих межрелигиозные отношения в городе как благоприятные — 69% (к 2023-му планировалось выйти на 68,25%);

уровень толерантного отношения к представителям других национальностей — 67,25% (было 62%);

доля жителей города, удовлетворенных реализацией своих этнокультурных потребностей, — 70,1% (по старой программе — 68,8%);

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в столице Татарстана, и поддержку языкового многообразия — 700 тысяч человек (к этому году должно было быть 705 тысяч человек).

Действительно, значения показателей были увеличены. Однако их рост на будущие 7 лет спланирован в диапазоне от 1 до 5%. При этом количество граждан, которые будут участвовать в мероприятиях по этой программе, и вовсе сократилось на 5 тысяч человек. Помимо этого пункта, у программы есть и дополнительные показатели.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Так, например, количество отделений МБУ «Многонациональная воскресная школа», направленных на сохранение и развитие языков народов, проживающих в Казани, осталось на одном и том же уровне. Как и в прошлой программе, их число к 2030 году должно находиться на уровне 23 учреждений. При этом доля охвата обучением и воспитанием детей татарской национальности на родном языке в общеобразовательных и в дошкольных учреждениях выросла — с 31 до 55%.

Добровольцы, привлеченные к деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и вовсе исчезли из перечня программы, хотя их число к этому году должно было достигнуть 120 тысяч человек. То же самое касается общегородских и районных акций, которых к 2023 году должно было насчитываться семь.

Сегодня в Татарстане проживают представители свыше 173 национальностей

Авторы проекта подчеркивают, что Татарстан является одним из российских регионов с наиболее ярко выраженным многонациональным и поликонфессиональным составом. На сегодняшний день на территории республики проживают представители свыше 173 национальностей. Лишь в одной Казани находится более 115 этнических групп, среди которых русские, татары, чуваши, украинцы, азербайджанцы, марийцы и другие.

Всего в столице Татарстана функционируют 200 религиозных организаций: 97 — исламские, 57 — православные, 4 — старообрядческие, 1 — католическая, 1 — армянская апостольская, 34 — протестантские, 1 — мормоны, 2 — иудейские, 1 — бахаи, 1 — кришнаиты и 1 — буддисты. В городе действуют 149 культовых объектов: 75 мечетей, 51 православный храм, 5 старообрядческих культовых объектов, 15 церквей других христианских направлений, 1 синагога, молельные дома Бахаи и Кришны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более того, как отмечают разработчики программы, с 1999 года в Казани существует Дом дружбы народов, целью которого является оказание государственной поддержки общественным национально-культурным организациям. В нем же расположена многонациональная семья Ассамблеи народов, объединяющая представителей сразу 39 различных национальностей.

Все эти обстоятельства положительно сказываются на туристической привлекательности региона, а гармонизация межнациональных отношений и планомерная работа по стабилизации ситуации (на что и будет направлена программа) должны будут способствовать развитию индустрии. В качестве примеров исполком привел прошедшие в городе международные соревнования: чемпионаты мира и Европы, Всемирная летняя Универсиада, чемпионат мира по футболу ФИФА. Таким образом, принятие новой программы должно поспособствовать росту привлекательности города как площадки для масштабных мероприятий с международным уровнем.

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