WhatsApp не будет запускать сервис каналов в России из-за угрозы блокировки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*) передумал запускать в России сервис каналов WA Channels из-за угрозы блокировки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

— Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время, — рассказал представитель Meta*.

Он отметил, что в ближайшие недели мессенджер даст возможность любому желающему создать свой канал, но не пользователям из России.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, 12 сентября мессенджер сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.

Однако через пару дней глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что WhatsApp могут заблокировать на территории России, если он запустит функцию русскоязычных каналов.

В свою очередь глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что с мессенджером в стране все будет хорошо.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Максим Кокунин