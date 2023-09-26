В Армении арестовали бывшего мэра Еревана по делу о подготовке покушения на Пашиняна

В Армении арестовали Альберта Базеяна, который был мэром Еревана с 1999 по 2001 годы, по делу о подготовке покушения на премьер-министра страны Никола Пашиняна.



— Суд решил арестовать Альберта Базеяна. Он не признает своей вины, — сообщил адвокат экс-мэра Георгий Меликян.

Как уточняет «Интерфакс», ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила, что 23 сентября были задержаны Базеян и еще семь членов военно-патриотической организации «Крестоносцы». Они обвиняются в подготовке узурпации власти и покушении на Пашиняна.

После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера», которые были объявлены Азербайджаном 19 сентября в Нагорном Карабахе, Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности Армении. В Минобороны страны заявили, что ее Вооруженных сил в непризнанной республике нет. Пашинян сообщил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». К полудню 20 сентября сторонам конфликта удалось достичь договоренности о прекращении огня с 13 часов.



В воскресенье в Ереване прошли массовые акции протеста. Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении, собрались на площади Республики.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась 3 года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Илина Хакимова