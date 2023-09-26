В Казани завершили благоустройство Юнусовской площади и «Сада рыбака»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани завершилось благоустройство Юнусовской площади и «Сада рыбака», сообщили в Институте развития городов Татарстана.



В «Саду рыбака» воссоздали статую и фонтан. На Юнусовской площади благоустроили три сквера — «Сад любви», «Сад танца» и сад «Майдан».

Юнусовская площадь — старинная площадь в историческом центре Казани и главное общественное пространство Старо-Татарской слободы. Она была сформирована во второй половине XVIII века, а к началу XX века она стала площадью-сквером из четырех садов, различавшихся по социальному, гендерному и функциональному назначению: в «Сад любви» ходили татарские девушки на свидания к своим возлюбленным, в «Саду печали» девушек ждали их слуги, в «Саду танца», по желтому булыжнику мостовой бегали дети, а в саду «Майдан» благородные мужчины встречались для светских разговоров.

В «Саду рыбака» некогда полуразрушенная территория обрела новый внешний вид, были воссозданы знаковые элементы этого места — статуя рыбака и фонтан. Здесь установили уличные музыкальные инструменты, появилась сцена с амфитеатром — теперь здесь можно проводить кинопоказы и танцевальные мероприятия. А для проведения новогодних мероприятий напротив фонтана высадили большую ель.

Чашу фонтана из «Сада рыбака» увезли «на воссоздание по историко-архивным материалам» в мае 2023 года. Основание для фонтана смонтировали в середине июля. Устанавливать начали в начале августа. Фонтан полностью заработал в начале сентября.

В Казани за летний сезон 2023 года появилось всего пять новых общественных пространств.



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Маргарита Головатенко