Итоги дня: старт форума «Армия-2023», ЦБ соберется по ключевой ставке, курсы доллара и евро выше 100 рублей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 14 августа:
- Президент России Владимир Путин распорядился предоставить регионам право вводить курортный сбор, учитывая опыт реализации эксперимента в некоторых субъектах страны. Поручение необходимо выполнить до 15 декабря.
- Совет директоров Банка России решил провести внеочередное заседание по ключевой ставке 15 августа. По плану оно должно было состояться 15 сентября. Последний раз совет директоров регулятора собирался 21 июля, увеличив ключевую ставку с 7,5% до 8,5%.
- В Московской области стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2023». На нем работает экспозиция Татарстана, участие в мероприятиях форума принимает раис Рустам Минниханов. Экспозицию республики осмотрели министр обороны России Сергей Шойгу и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
- На форуме Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-МД. Ее представило оборонное предприятие «Курганприбор».
- Роспотребнадзор отменил требование заполнять анкету о сведениях про коронавирус для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию. Оно действовало с начала пандемии.
- МВД России сообщило о задержании торговца антиквариатом из Татарстана по делу о серии краж государственных наград. В числе обманутых — ветераны Великой Отечественной и участники специальной военной операции. Детали — в материале «Реального времени»
- Курс евро на Московской бирже поднялся выше 110 рублей — это произошло впервые с 23 марта 2022 года. Курс доллара же превысил 100 рублей. Однако после анонса внеочередного заседания Банка России по ключевой ставке рубль укрепился к основным мировым валютам. Курс доллара опустился ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей.
- Татарстанские депутаты Роман Мугерман и Ильдар Шамилов выступили с инициативой освободить в республике владельцев электрокаров от транспортного налога на 5 лет. После истечения этого срока им хотят предоставить льготу в размере 50% от налоговых ставок.
- Трехэтажный особняк в Казани на улице Большой Красной обрел нового арендатора в лице главы Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галины Шарафутдиновой. В нем она откроет музей истории казанских котов «Алабрыс».
- В Татарстане второй месяц подряд ускоряется годовая инфляция: в июле 2023 года она составила 2,99% после 2,21% в предыдущем месяце. По сравнению с июнем потребительские цены в республике в июле выросли на 0,6%, по отношению к декабрю прошлого года — на 3,12%.
- Татарстан стал лидером по числу голосов за подключение интернета в малых населенных пунктах. Регион лидирует в онлайн-голосовании с более чем 23,8 тысячи голосов.
- При существующих объемах финансирования проблему освещения улиц и проездов в казанских поселках решат за пять лет. На прокладку сетей, опор и светильников в текущих ценах требуется около 400 млн рублей.
- В целом на комплексное благоустройство поселков Казани требуется 51 млрд рублей. Возможным оптимальным вариантом решения проблем жилых массивов власти города считают принятие бюджетной программы «Поселок» и выделение республиканского и федерального финансирования.
- В Татарстане до конца недели ожидается жара — днем температуры воздуха будут достигать +34 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует дожди, грозы и сильный ветер.
- Прокуратура Татарстана проверила работу республиканской Госжилинспекции и выявила 87 нарушений в работе ведомства и его семи подразделений. В отношении ее главы Сергея Крайнова возбуждено дело о нарушении порядка рассмотрения жалоб граждан. Мировой суд признал его виновным и постановил выплатить 10 тысяч рублей штрафа.
- Минпромторг России выступил против законопроекта о так называемой «честной цене», который предполагает обозначение стоимости продуктов за килограмм или литр. В ведомстве считают, что инициатива повлечет за собой увеличение цен.
- В Казани не хватает земельных участков для строительства контейнерных площадок. «Практически вся земля в границах поселков нарезана под дома. Остается только дорожная полоса, которая, как правило, входит в охранную зону коммуникаций, где строительство запрещено. Более того, собственники оформляют землю, на которой стоит контейнерная площадка, в собственность, потом через суд добиваются ее сноса», — рассказал замглавы исполкома города Искандер Гиниятуллин.
Ключевые события 537-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов.
- Также в ведомстве заявили, что российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря.
- На Купянском направлении Вооруженными силами России отражено шесть атак и контратак ВСУ. На Донецком направлении отражены шесть украинских атак. На Краснолиманском направлении за сутки отражены две атаки ВСУ.
- На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ около н.п. Урожайное и Старомайорское в ДНР. На Запорожском направлении за сутки отражены две украинские атаки и пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
- На Херсонском направлении за сутки потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и самоходный миномет Alacran производства Испании. Уничтожены 28 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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