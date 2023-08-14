Истребитель МиГ-29 перехватил самолет ВВС Норвегии у российской границы

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Artur Sarkisyan/YouTube.com

Российский истребитель МиГ-29 перехватил самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Воздушная цель приближалась к границе России. На ее перехват был поднят отечественный самолет. Увидев приближение, иностранный военный самолет развернулся от границы. Нарушений не допущено.

— Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Месяц назад российский истребитель отогнал норвежский самолет от государственной границы. Тогда был также перехвачен самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон».

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Айрат Назипов