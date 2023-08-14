Решить проблему освещения казанских поселков планируют за пять лет — требуется 400 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При существующих объемах финансирования проблему освещения улиц и проездов в поселках Казани решат в течение 5 лет. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

— Стоимость устройства сетей наружного освещения ежегодно меняется с приростом новых улиц в жилых массивах города, появлением новых поселков, а также с изменением цен на современное световое оборудование. Сегодня в поселках Казани остается еще 230 улиц, где централизованное освещение отсутствует. На прокладку сетей, опор и светильников в текущих ценах требуется порядка 400 млн рублей. При существующих объемах финансирования в течение 5 лет эта задача будет выполнена, — рассказал он.

Искандер Гиниятуллин напомнил, что в 2021 году общее обеспечение казанских поселков уличным освещением составляло 56%. К сегодняшнему дню показатель достиг 70%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказывал, что в этом году на восстановление дорожного освещения в городских поселках потратят более 40 млн рублей. На эту сумму смонтируют более 1,4 тысячи светодиодных энергосберегающих светильников в 41 жилом массиве.



В марте гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков рассказывал, что для решения проблемы с недостаточным освещением казанских поселков требуется 155 млн рублей. В прошлом году в 33 поселках установили 1 467 светильников. Объем финансирования работ превысил 43 млн рублей.



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Татьяна Демина