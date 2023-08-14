Рубль укрепился после анонса внеочередного заседания ЦБ по ключевой ставке

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Рубль укрепился к основным мировым валютам после анонса внеочередного заседания Банка России по ключевой ставке, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара опустился ниже 98 рублей, евро — ниже 107 рублей.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Сегодня стало известно, что совет директоров Банка России во вторник, 15 августа, проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. По плану оно должно было состояться 15 сентября.

Утром курс евро на Московской бирже поднимался выше 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года, курс доллара превышал 100 рублей.

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Маргарита Головатенко