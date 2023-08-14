«Не отвечают на звонки. Не хотят работать»: главе ГЖИ Татарстана предъявили почти 100 нарушений
Нарушил порядок рассмотрения обращений граждан
Прокуратура Татарстана проверила работу республиканской Госжилинспекции и выявила 87 нарушений в работе ведомства и его семи подразделений. Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в отношении главы Госжилинспекции Татарстана Сергея Крайнова возбуждено дело по статье 5.59 Административного кодекса РФ о нарушении порядка рассмотрения жалоб граждан. Мировой суд признал его виновным и постановил выплатить штраф в 10 тысяч рублей в пользу государства.
Сотрудники ведомства не проводили необходимые мероприятия для проверки доводов заявителей, нарушали сроки рассмотрения обращений татарстанцев. Как рассказали в прокуратуре, по обращениям граждан о законности увеличения платы за ЖКХ сотрудники Госжилинспекции ограничиваются лишь разъяснением законодательства и не проводят проверочные мероприятия.
На посту начальника Государственной жилищной инспекции Сергей Крайнов трудится с 2008 года. За это время получил немало наград за свою деятельность и не меньше — судебных разбирательств и жалоб от жителей.
На работу Госжилинспекции казанцы уже подавали в суд и выиграли дело. В 2021 году арбитражный апелляционный суд в Самаре признал незаконным решение татарстанской Госжилинспекции под руководством Крайнова об отказе внести изменения в реестр лицензий и по требованию жителей отстранил от управления ТСЖ «Фучика 72». До этого к такому же решению пришли Приволжский райсуд и Верховный суд РТ.
В марте этого года Крайнова уже вызывали в суд по делу по статье 5.59 о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, а в ноябре 2022-го и в феврале 2023 года — по статье 17.7 о невыполнении законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном нарушении.
Жалобам на инспекцию под руководством Крайнова не один год
Если посмотреть отзывы о работе ведомства, то жалобы не прекращаются с 2014 года по настоящее время.
— Отвратительный государственный орган с ужасным управлением Крайнова С.А., специалисты ГЖИ абсолютно не компетентны в части ЖКХ, абсолютно не умеют решать поставленные перед ними государством задачи. Просто бестолковый государственный орган, присоска к бюджету, — писал казанец.
Через пять лет после этого поста взывала о помощи еще одна жительница Татарстана:
— По улице Адоратского до сих пор нет отопления! До ЖКХ Ново-Савиновского района не дозвониться! На улице теплее, чем дома! Просто ужас! Все уже болеем, не можем выздороветь! Что за отвратительное отношение!
Шесть лет назад татарстанец написал: «Спасибо, факс хорошо пищит, дозвониться невозможно». Ему вторил безымянный автор: «Факс о-о-очень хорошо пищит».
Месяц назад на ту же проблему пожаловался Рустам Закиров: «Не отвечают на звонки. Не хотят работать».
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