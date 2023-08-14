«Не отвечают на звонки. Не хотят работать»: главе ГЖИ Татарстана предъявили почти 100 нарушений

Нарушил порядок рассмотрения обращений граждан

Прокуратура Татарстана проверила работу республиканской Госжилинспекции и выявила 87 нарушений в работе ведомства и его семи подразделений. Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в отношении главы Госжилинспекции Татарстана Сергея Крайнова возбуждено дело по статье 5.59 Административного кодекса РФ о нарушении порядка рассмотрения жалоб граждан. Мировой суд признал его виновным и постановил выплатить штраф в 10 тысяч рублей в пользу государства.

Сотрудники ведомства не проводили необходимые мероприятия для проверки доводов заявителей, нарушали сроки рассмотрения обращений татарстанцев. Как рассказали в прокуратуре, по обращениям граждан о законности увеличения платы за ЖКХ сотрудники Госжилинспекции ограничиваются лишь разъяснением законодательства и не проводят проверочные мероприятия.



На посту начальника Государственной жилищной инспекции Сергей Крайнов трудится с 2008 года. За это время получил немало наград за свою деятельность и не меньше — судебных разбирательств и жалоб от жителей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На работу Госжилинспекции казанцы уже подавали в суд и выиграли дело. В 2021 году арбитражный апелляционный суд в Самаре признал незаконным решение татарстанской Госжилинспекции под руководством Крайнова об отказе внести изменения в реестр лицензий и по требованию жителей отстранил от управления ТСЖ «Фучика 72». До этого к такому же решению пришли Приволжский райсуд и Верховный суд РТ.

В марте этого года Крайнова уже вызывали в суд по делу по статье 5.59 о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, а в ноябре 2022-го и в феврале 2023 года — по статье 17.7 о невыполнении законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном нарушении.



Жалобам на инспекцию под руководством Крайнова не один год

Если посмотреть отзывы о работе ведомства, то жалобы не прекращаются с 2014 года по настоящее время.

— Отвратительный государственный орган с ужасным управлением Крайнова С.А., специалисты ГЖИ абсолютно не компетентны в части ЖКХ, абсолютно не умеют решать поставленные перед ними государством задачи. Просто бестолковый государственный орган, присоска к бюджету, — писал казанец.

Через пять лет после этого поста взывала о помощи еще одна жительница Татарстана:

— По улице Адоратского до сих пор нет отопления! До ЖКХ Ново-Савиновского района не дозвониться! На улице теплее, чем дома! Просто ужас! Все уже болеем, не можем выздороветь! Что за отвратительное отношение!

Жалобы на работу Госжилинспекции. скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru

Шесть лет назад татарстанец написал: «Спасибо, факс хорошо пищит, дозвониться невозможно». Ему вторил безымянный автор: «Факс о-о-очень хорошо пищит».



Месяц назад на ту же проблему пожаловался Рустам Закиров: «Не отвечают на звонки. Не хотят работать».

Гульнара Раянова