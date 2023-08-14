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Курс евро подорожал до 110 рублей

10:24, 14.08.2023
Курс евро подорожал до 110 рублей
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 110 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.23 по московскому времени, евро торгуется в пределах 110 рублей 49 копеек.

Еще в пятницу, 11 августа европейская валюта торговалась в пределах 108 рублей.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Сегодня курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей. По состоянию на 10.23, американскую валюту можно купить за 100 рублей 75 копеек.

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Айрат Назипов
Экономика

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