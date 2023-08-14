Курс евро подорожал до 110 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 110 рублей. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.23 по московскому времени, евро торгуется в пределах 110 рублей 49 копеек.
Еще в пятницу, 11 августа европейская валюта торговалась в пределах 108 рублей.
Сегодня курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей. По состоянию на 10.23, американскую валюту можно купить за 100 рублей 75 копеек.
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