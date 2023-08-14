«Известия»: в Минпромторге России не поддержали идею указания цен за килограмм и литр

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минпромторг России выступил против законопроекта о так называемой «честной цене», который предполагает обозначение стоимости продуктов за килограмм или литр. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на письмо ведомства в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента РФ.

В начале августа издание сообщало, что вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в нижнюю палату законопроект, предлагающий ввести требование указывать для продуктов питания цену за единицу измерения товара — за килограмм или литр. Законопроект получил поддержку правового управления Госдумы, тогда заявлялось, что его могут принять уже в октябре.

Однако Минпромторг сформировал негативную позицию относительно законопроекта.

В ведомстве считают, что предлагаемое регулирование возлагает на розницу обязанность производить расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции, поэтому выкладка товаров и подготовка ценников могут подорожать. Процесс должен быть автоматизирован — а это означает, что возникнут новые издержки — на модернизацию учетных систем, что также отразится на конечной стоимости товаров.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Минпромторг также обратил внимание, что цена за килограмм или за литр некоторой продукции (кофе, чай, жевательная резинка и т.д.) не нужна потребителю, однако законопроект не делает исключений для таких товаров.

— На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект, — заявили в ведомстве.



Однако в Минпромторге предложили ввести единый стандарт фасовки, чтобы покупателям было легче сравнить цены на аналогичные товары разного объема или веса.

Автор инициативы, вице-спикер Госдумы Борис Чернышев прокомментировал изданию заключение Минпромторга касательно законопроекта:

— Сегодня все ценники формируют в компьютерных программах, и утверждение о якобы «сложности» пересчета — банальная отговорка. Согласен, что никого не интересует цена 1 кг жвачки, однако люди имеют право знать, сколько стоит 1 л молока, 1 кг гречки или один подгузник в упаковке, чтобы принимать решение о выборе того или иного товара, — отметил парламентарий.

По его словам, ко второму чтению законопроекта будет внесена поправка, согласно которой перечень товаров с обязательным «честным ценником» будет утверждать правительство.



В июле Борис Чернышов провел в московских магазинах закупки молочной продукции, которые показали массовую шринкфляцию (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены, — прим. ред.) в 122 торговых точках столицы.

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Илина Хакимова