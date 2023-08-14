Владимир Путин поручил к 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор

Президент России Владимир Путин распорядился предоставить право регионам вводить курортный сбор, учитывая опыт реализации эксперимента в ряде субъектов. Поручение необходимо исполнить до 15 декабря.

— Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих право органов государственной власти субъектов Российской Федерации на введение курортного сбора в этих субъектах Российской Федерации с учетом опыта реализации на территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского краев, г. Санкт-Петербурга и федеральной территории «Сириус» эксперимента по развитию курортной инфраструктуры, — говорится на сайте Кремля.

Эксперимент по взиманию курортного сбора, который туристы платят при заселении в гостиницы, идет в России уже на протяжении пяти последних лет. Изначально его ввели в Крыму, в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях.

realnoevremya.ru (архив)

С августа курортный сбор был введен в Санкт-Петербурге. Теперь туристам, остановившимся в гостинице дольше, чем на сутки, надо платить дополнительные 100 рублей в день. Новшество будут тестировать до конца 2024 года.



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Айрат Назипов