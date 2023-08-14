В Татарстане два месяца подряд растет годовая инфляция

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане второй месяц подряд ускоряется годовая инфляция. В июле 2023 года она составила 2,99% после 2,21% в июне и 0,93% в мае.

По сравнению с июнем потребительские цены в республике в июле выросли на 0,6%. По отношению к декабрю прошлого года они увеличились на 3,12%, следует из данных Татарстанстата.

Продукты питания в регионе в июле 2023 года в годовом выражении подорожали на 1,58%, в месячном — на 0,65%. По отношению к декабрю прошлого года инфляция в этой категории составила 2,7%.

Потребительские цены на овощи в середине лета выросли в годовом выражении на 15,2%. По сравнению с июнем 2023-го они подорожали на 3,83%, а по отношению к концу 2022-го — на 16,91%.

Непродовольственные товары в июле 2023 года стали дороже в годовом выражении на 1,43%, в месячном — на 0,78%. По отношению к декабрю прошлого года потребительские цены в этой категории выросли на 2,01%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Услуги в Татарстане в годовом выражении в июле 2023 года подорожали на 7,53%. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,29%, а по отношению к декабрю 2022-го — на 5,46%.

Базовый индекс потребительских цен в июле 2023 года составил в Татарстане 1,61% в годовом выражении и 0,49% в месячном. Этот показатель исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный или сезонный характер.



Напомним, в январе 2023 года годовая инфляция в Татарстане оценивалась в 11,55%, в феврале — в 10,74%. В марте она замедлилась до 1,91%, в апреле — до 1,08%, а в мае — до 0,93%. В начале лета годовая инфляция в республике ускорилась впервые с начала года.



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Татьяна Демина