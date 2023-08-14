Наследил в Татарстане и Башкирии: ради звезды Героя рецидивист выдавал себя за журналиста

У «черного» антиквара из Бавлов изъяли 43 госнаграды, у него за плечами — две судимости

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД

Сегодня МВД России сообщило о задержании торговца антиквариатом из Татарстана по делу о серии краж государственных наград. В числе обманутых — ветераны Великой Отечественной и участники СВО. По данным источников «Реального времени», два приговора охотника до чужих орденов и звезд не остановили, перед походом на новое дело 51-летний Владислав Зиновьев проштудировал... «Книгу славы «Татнефти». Детали — в материале «Реального времени».

Похищенный 10 лет назад орден полиция изъяла на почте



Антигероя нашего времени изобличили полицейские в Татарстане. Сотрудники Главного управления угрозыска МВД РФ совместно с коллегами из республики раскрыли серию антикварных краж. По подозрению в них задержан 51-летний Владислав Зиновьев из Бавлов. До возбуждения дела он трудился юристом.

Подозреваемого особо интересовали награжденные орденом Дружбы народов РСФСР. Причем их список он нашел в открытых источниках.

— В основном это бывшие сотрудники ПО «Татнефть», которые получили эту редкую награду в начале 90-х. К ним или их потомкам «антиквар» обращался, представляясь журналистом или сотрудником музея, который собирает информацию для статьи. Просил показать награды и, улучив момент, подменял оригинальный орден на копию, — сообщила сегодня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным источников «Реального времени», список потенциальных жертв Зиновьев составил, побывав более 10 лет назад в библиотеке, где по своему абонементу получил и изучил двухтомник «Книга славы «Татнефти» образца 2005 года. Там приискал и первого орденоносца, проживавшего в поселке Джалиль Сармановского района. Далее попросил знакомого москвича сделать копию ордена Дружбы народов РСФСР — за 30 тысяч рублей. На момент получения подделки подозреваемый уже знал, что получатель награды скончался, но смерть не помешала планам охотника за чужим.

Предварительно установлено — Зиновьев заявился в совет ветеранов «Джалильнефть», назвался корреспондентом корпоративного издания «Нефтяные вести» и сообщил — хочет подготовить публикацию о ветеране-орденоносце и обязательно встретиться с его близкими. В итоге получил адрес сына покойного и, придя к нему в дом, во время «интервью» попросил показать старые снимки и награды отца. Во время съемки заменил оригинальный орден подделкой и скрылся, как полагают силовики, причем было это еще осенью 2012 года.

По версии полицейских, Зиновьев предпринимал несколько попыток реализовать тот краденый орден, но в клубах коллекционеров его принимали за фальшивку, поскольку на оборотной стороне ордена его номер был написан коряво. Очередную попытку подозреваемый предпринял в феврале 2023-го — выставил награду на сайте форума «Фалеристика» с ценником 230 тысяч рублей. Через несколько месяцев покупатель нашелся, но предложил скинуть цену на 15 тысяч. И 12 мая сего года посылка с орденом и информацией о владельце награды была отправлена в Серпухов с помощью службы курьерской доставки.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД

Однако заплативший деньги коллекционер через несколько дней известил продавца — посылка пришла пустая. Зиновьев поехал разбираться на пункт отправки заказов в городе Октябрьский (Башкортостан) и выяснил — содержимое посылки изъяла... полиция. Чуть позже в отношении отправителя возбудили уголовное дело в полиции Альметьевска.

43 госнаграды и 65 муляжей

На сегодняшний день сотрудники МВД установили целую серию схожих краж «антиквара-журналиста». При обысках у него изъяли 43 госнаграды, включая звезду Героя Советского Союза, орден Александра Невского, несколько орденов Славы и медалей «За отвагу». Также базу вещественных доказательств пополнила пригодная для стрельбы французская винтовка 1874 года и иное антикварное оружие.

Дело расследуется по статьям о незаконном обороте оружия и хищении предметов, представляющих особую историческую и культурную ценность. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как выяснило «Реальное время», Владислава Зиновьева можно назвать профессиональным «черным» антикваром. В открытых источниках есть информация, что в 2008-м приговором суда этого жителя Бавлов отправили в колонию строгого режима на 4 года за ту же подмену оригиналов наград муляжами — он совершал преступления вместе с бугульминцем Юрием Денисовым, выбирая ветеранов-орденоносцев в Кировской области и разных районах Татарстана.

Тогда добычей воришек стали три золотые медали «Серп и Молот» Героев Соцтруда, пять орденов Ленина, орден Красной Звезды, медаль «Адмирал Ушаков», медаль «Адмирал Нахимов 200 лет», ордена Славы II и III степени, орден «Знак Почета», орден «Александра Невского».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД

Как сообщала прокуратура РТ, в квартиры граждан бывшие выпускники юрфака и истфака проникали под видом работников музея, предъявляя поддельные удостоверения, а похищенное продавали скупщикам и коллекционерам.

На свободу после отбытия срока по этому делу Зиновьев вышел в феврале 2011-го. А в 2013-м снова предстал перед судом уже в Башкирии. Мировой суд признал его виновным в незаконном приобретении государственной награды, установив, что аферист колесил по Башкирии, охотясь за орденами и медалями советских лет. При обыске у него изъяли 65(!) подготовленных для подмены муляжей таких наград.

Однако реализовать подготовленную серию преступлений сиделец не успел. Сын участника Великой Отечественной войны из башкирского села Урмнязы заподозрил неладное после визита «сотрудника» издательства «Башкирская энциклопедия». И решил сверить орден Ленина отца с данными орденской книжки. Когда номер не совпал — обратился в полицию. На том суде Владислав Зиновьев все отрицал и в качестве наказания получил 11 месяцев исправительных работ.

Каким будет финал нового процесса над «антикваром» — покажет время. По ряду эпизодов уже истек 10-летний срок давности.