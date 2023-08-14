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ВС России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

16:02, 14.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ВС России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ, а вблизи н.п. Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.

За сутки на различных направлениях были уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Днем ранее российская система ПВО сбила 25 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS.

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Айрат Назипов
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