ВС России нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства и хранения безэкипажных катеров, которые ВСУ применяют для терактов. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка ДНР уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ, а вблизи н.п. Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.

За сутки на различных направлениях были уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Днем ранее российская система ПВО сбила 25 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов