До конца недели в Татарстане ожидаются грозы, дожди и жара до +34 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане до конца недели ожидается жара — днем температуры воздуха будут достигать +34 градусов. Гидрометцентр республики также прогнозирует дожди, грозы и сильный ветер.

Солнечный антициклон, из-за которого в Татарстане установилась жаркая сухая погода, 14 августа начал смещаться на восток, из-за чего начала меняться погода. Местами наблюдается кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза. Днем воздух прогрелся до +24..+29 градусов, на востоке — до +32°С.

Кратковременные дожди, в отдельных районах с грозой и ветром, порывы которого могут усиливаться до 15—20 м/с, ожидаются в республике также во вторник и среду, 15 и 16 августа. Ночью прогнозируется от +13 до +20 градусов, днем — от +25 до +31°С.

Кратковременный дождь с грозой ожидается и ночью в четверг, 17 августа, с температурами воздуха от +14 до +19 градусов. Днем осадки прекратятся, а воздух прогреется до +27..+32°С.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 18 августа, дождей не ожидается, а дневные температуры воздуха достигнут +29..+34 градусов. Кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой, возможен в субботу, 19 августа. Температуры воздуха не превысят +26.. +31°С.



Напомним, из-за жары в Татарстане действует штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно продлится по 18 августа включительно.



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Татьяна Демина