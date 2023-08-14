Совет директоров Банка России проведет 15 августа внеочередное заседание по ключевой ставке

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Совет директоров Банка России во вторник, 15 августа, проведет внеочередное заседание по ключевой ставке. По плану оно должно было состояться 15 сентября.

Релиз по итогам заседания Совета директоров регулятора планируется опубликовать завтра в 10.30 по московскому времени, сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, на последнем заседании — 21 июля — Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года.



В тот же день в Центробанке заявили, что допускают возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.



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Татьяна Демина