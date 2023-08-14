Курс доллара поднялся выше 100 рублей

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.20 по московскому времени, американская валюта торгуется в пределах 100 рублей 8 копеек. Это произошло впервые с 23 марта 2022 года.

Курс евро колеблется в районе 107 рублей 50 копеек.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В пятницу, 11 августа, доллар вырос до 99 рублей. На такую отметку он поднялся впервые с 25 марта 2022 года.

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Айрат Назипов