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В России отменили анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

16:37, 14.08.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России отменили анкетирование о COVID-19 для прилетающих из-за рубежа
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для прилетающих в Россию отменили требование заполнять анкету о сведениях про коронавирус. Решение принял Роспотребнадзор.

Проходить анкетирование о COVID-19 больше не понадобится иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в Россию. Документ теперь не надо заполнять в пунктах пропуска через государственную границу.

Управлениям Роспотребнадзора в регионах рекомендовано проводить выборочное тестирование на коронавирус, если гражданин России, иностранец или лицо без гражданства прибывают из государств, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По последним данным, в России с начала пандемии зарегистрировали 22 980 206 случаев заражения COVID-19. Вылечились от 22 434 058 человек, умерли — 399 897.

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Татьяна Демина
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