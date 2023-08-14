Казань столкнулась с дефицитом земель под контейнерные площадки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани не хватает земельных участков для строительства контейнерных площадок. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.



— В настоящее время в жилых поселках оборудовано 417 контейнерных площадок. Необходимо строительство еще 198. За прошедшие два года удалось создать и обновить на бюджетные средства 62 бункерные контейнерные площадки в 23 жилых массивах, — рассказал он.

В 2023 году из бюджета Казани на строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок в жилых массивах направят 51 млн рублей. Определены 52 места для размещения новых площадок накопления ТКО.

— При строительстве площадок возникает проблема дефицита земли под них. Практически вся земля в границах поселков нарезана под дома. Остается только дорожная полоса, которая, как правило, входит в охранную зону коммуникаций, где строительство запрещено. Более того, собственники оформляют землю, на которой стоит контейнерная площадка, в собственность, потом через суд добиваются ее сноса, — рассказал Искандер Гиниятуллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, при таком дефиците земли было потеряно 25 существовавших мест сбора ТКО.

— Я прошу Комитет земельных и имущественных отношений, Управление архитектуры сразу резервировать земли под контейнерные площадки, — заявил заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана.

Напомним, в мае Искандер Гиниятуллин рассказывал, что в Казани требуется обустроить еще почти 300 площадок для складирования мусора. Объем финансирования работ оценивался более чем в 340 млн рублей.



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Татьяна Демина