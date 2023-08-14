В Казани у кремля появится музей кошек от главы объединения татарстанских рестораторов

Для запуска своего нового проекта «Алабрыс» Галина Шарафутдинова арендовала здание на Большой Красной

Как стало известно «Реальному времени», симпатичный трехэтажный особняк в самом начале улицы Большой Красной, почти под стенами Казанского кремля, обрел нового арендатора в лице известного эксперта ресторанной отрасли. По соседству с будущим музеем икон сына главы СИНХа Валерия Сорокина собственный частный проект по привлечению туристов намерена развивать глава Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова. Как рассказала предприниматель нашему изданию, в этом здании она откроет музей истории казанских котов «Алабрыс». Заявка на регистрацию бренда уже подана, а в самом помещении приступили к работе над проектом. Подробности — в материале.

У кота Алабрыса появилась хозяйка

У всем известного казанского кота есть имя — Алабрыс. Именно с его скульптурой любят фотографироваться дети и взрослые на улице Баумана. Гости и жители Татарстана отождествляют его с «Котом Казанским», но мало кто помнит, что усатого можно называть и по имени.

Как ни странно, но имя знаменитого персонажа никто не догадался зарегистрировать в Роспатенте. Это пришло в голову директору АРиО РТ и Казани Галине Шарафутдиновой.

— Товарный знак «Алабрыс» планирую использовать для привлечения туристов, — поделилась предприниматель с «Реальным временем». — Туристическое направление давно меня привлекает. Реальная история казанских котов, которых в свое время указом императрицы Елизаветы специально привезли в Санкт-Петербург для истребления мышей в Эрмитаже, впечатляет. Я интересуюсь историей, культурой, мифологией наших мест, поэтому возникла идея создать музей в честь казанского кота, у которого есть определенное имя, и музей будет называться «Алабрыс» — это тоже историческое название. Я регистрирую данный товарный знак, чтобы закрепить его за собой.

Для музея она выбрала место в самом центре города, недалеко от кремля, недавно возведенного Казанского собора Богородицкого монастыря, где хранят Казанскую икону Божией Матери. Арендованное ею здание на ул. Большой Красной, 6 расположено через дорогу от еще одного храма — Пятницкой церкви, и соседствует с будущим «Частным музеем казанской иконы» Валентина Сорокина — сына главы «Связьинвестнефтехима» Валерия Сорокина.

Арендованное ею здание на ул. Большой Красной, 6 расположено через дорогу от Пятницкой церкви и соседствует с будущим музеем икон Валентина Сорокина. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

«Мой Алабрыс олицетворяет образ казанского кота и показывает мощь татарского народа»

Сейчас в музее вовсю идут оформительские работы. Этим занимается художественная мастерская «Артроспись», с художниками которой ресторатор сразу нашла взаимопонимание. Хотя логотип «Алабрыса» был создан другой компанией.

— Я сама придумала идею всего художественного пространства и, конечно же, позвала в помощь профессионалов для создания визуального образа Алабрыса. Очень творческие ребята, и они точно считывают образы моих идей. Самого кота создавали по сохранившимся графическим изображениям исторического кота, — пояснила Галина Шарафутдинова. — Это такой крепкий, коренастый кот — настоящий мужчина. Здесь, в Казани, была порода сильных, брутальных котов, именно таких забирали для ловли крыс в Эрмитаже. И мой Алабрыс, изображение которого можно увидеть прямо на стене, олицетворяет как привычный образ казанского кота, так и показывает силу и мощь татарского народа.

«Мой Алабрыс олицетворяет как привычный образ казанского кота, так и показывает силу и мощь татарского народа». предоставлено realnoevremya.ru Г. Шарафутдиновой

Алабрыса узнают на планете

В распоряжении владелицы музея относительно небольшая площадь — 90 квадратных метров и два помещения. Это будут зал приема гостей с маленькой кофейней, где можно будет выпить чай и кофе с десертом, и собственно сам выставочный зал площадью 50 «квадратов».

— Это мой первый опыт в этом направлении, поэтому пока не стала брать большое помещение. Порог вхождения не такой высокий, как в ресторанный бизнес. Очень ценна поддержка близких — помогают сын, сноха и внучка. Ей 8 лет, и она очень погружена в тему, у нее тоже беру идеи. Музей будет посвящен истории кошек, роли кошек в нашей жизни. Здесь люди смогут погрузиться в атмосферу добра, сохранения мира, земли, где мы живем, — рассказала ресторатор.



Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

В распоряжении владелицы музея относительно небольшая площадь — 90 квадратных метров и два помещения. Динар Фатыхов/ realnoevremya.ru

Экспозиция, по ее словам, будет регулярно меняться, чтобы показать различные направления жизни котов. В музее планируется проводить мастер-классы для детей и взрослых на различную тематику: о природоведении, биологии, животном мире, экологии. Кулинарная тематика не отменяется, на кулинарных уроках будут печь пряники в виде кошек.



— В перспективе буду расширять музейные площади, а в дальнейших планах — создание линии одежды, связанной с Татарстаном, как раз под этим брендом.

Алабрыса создавали по сохранившимся графическим изображениям исторического казанского кота. предоставлено realnoevremya.ru Г. Шарафутдиновой

«Подобные пространства очень востребованы»



«Реальное время» попросило оценить инвестиционный потенциал и затраты на музей экспертов по недвижимости. Заместитель генерального директора компании «А-девелопмент» Владимир Шайхиев считает, что вложение весьма удачное, хотя затраты по аренде достаточно велики:

— Это центр города, поэтому арендная ставка низкой быть не может, квадратный метр оцениваю в районе полутора тысяч рублей за «квадрат», значит, где-то 135 тысяч рублей в месяц. Зная опыт Галины Михайловны, нет никаких сомнений в выборе формата. Сочетание музея и кофейни — это круто. Подобные творческие пространства сейчас очень востребованы.

Руководитель АН «РеАагентство» Юрий Чикиров также указал, что аренда этого здания, с учетом его расположения в самом центре Казани, в среднем может составить от 120 до 160 тысяч рублей в месяц, в зависимости от условий вложения.



— Локация достаточно неплохая для этих направлений, — сообщил «Реальному времени» эксперт. — Учитывая перспективу постройки рядом музеев частных коллекций сына главы СИНХа. Трафик туристов в этом месте достаточно сильно развит, и есть динамика его роста.

Галина Шарафутдинова планирует открыть свой музей 1 сентября, в день начала учебного года.

