«Ходит с телефоном по огороду, ищет связь»: Татарстан — лидер в сельском голосовании за мобильный интернет

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстан стал лидером по числу голосов за подключение интернета в малых населенных пунктах

Как сообщил у себя в социальных сетях глава Минцифры республики Айрат Хайруллин, Татарстан стал лидером по числу голосов за подключение интернета в малых населенных пунктах. По словам руководителя ведомства, регион лидирует в онлайн-голосовании с более чем 23,8 тысячи голосов. Вслед за Татарстаном расположились Башкортостан и Краснодарский край.

Среди татарстанских сел в тройке лидеров село Дербедень Альметьевского района (1272 голоса), село Мичанбаш Сабинского района (690 голосов) и деревня Новый Кукмор Кукморского района (662 голоса).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как сказал Хайруллин, итоги опроса будут опубликованы только осенью. Само же голосование было продлено до 10 сентября этого года включительно. Оно, напомним, началось 18 июля и проходит по всей России. Поселки-победители численностью населения от 100 до 500 человек получат стабильную сотовую связь и мобильный интернет. Программа направлена на устранение цифрового неравенства в селах.

За два года действия программы — 2022 и 2023 гг. — в Татарстане планировалась установка 99 базовых станций. В итоге оборудование установлено в 44 населенных пунктах республики. До конца года обещают установить еще 55 базовых станций.

«Плохое качество связи»: татарстанцы регулярно жалуются на качество интернета

«Реальное время» также изучило жалобы татарстанцев на работу интернета в районах. Однако негативные комментарии они оставляют не только в поселках или отдаленных районах, но и в самой Казани.

Например, один из пользователей жаловался на отсутствие мобильного интернета в торговом центре «Мега». Житель города указал на то, что это доставляет ему много неудобств и лишает возможности заходить в мобильные приложения. На его жалобу один из провайдеров ответил мужчине следующее: «В указанном ТЦ есть частичное покрытие сети LTE. Такая ситуация может возникать из-за внешних факторов, в том числе толщины стен, строения несущих конструкций и работы сторонних излучающих устройств».

Есть достаточное количество жалоб от жителей Альметьевского района. Например, местная жительница говорила о проблемах со связью еще в середине июля, ее заявка не исполнена до сих пор. Об отсутствии связи говорил и житель поселка Кульшарипово этого же района. С плохим качеством связи столкнулись и жители Новоникольского сельского поселения. Они писали, что в их поселке «плохое качество связи».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жалобы на работу сети можно увидеть и в других районах Татарстана, например в Кайбицком:

— Моя подруга живет в Мурза Берлибаш и ходит с телефоном по огороду, так она ищет связь. Ладно летом, есть возможность между грядок ходить, а зимой в снег лезет. Живет там, так как ухаживает за мамой, — написала местная жительница.

На эти же проблемы жаловались и бугульминцы, но только не в поселках, а уже в самой Бугульме.

— В деревнях и селах будет высокоскоростной интернет, а вот в городе он не везде есть. По крайней мере в районе Кирзавода по ул. Никитина, тут очень низкая скорость, всего 6 мегабит в секунду. Это очень мало. Было бы очень хорошо, если бы во всем городе был высокоскоростной интернет, — написала Мария Бардина.

Напомним, в декабре прошлого года все тот же Айрат Хайруллин отчитывался о проведении скоростного интернета в поселки республики. По словам министра, в 2022 году доступ к скоростному интернету по технологии оптической сети GPON получили более 100 тысяч республиканских сельских домохозяйств. В 2021 же году эта цифра составляла 61 тысячу домохозяйств.

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Дарья Пинегина