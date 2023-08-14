«Ходит с телефоном по огороду, ищет связь»: Татарстан — лидер в сельском голосовании за мобильный интернет
Татарстан стал лидером по числу голосов за подключение интернета в малых населенных пунктах
Как сообщил у себя в социальных сетях глава Минцифры республики Айрат Хайруллин, Татарстан стал лидером по числу голосов за подключение интернета в малых населенных пунктах. По словам руководителя ведомства, регион лидирует в онлайн-голосовании с более чем 23,8 тысячи голосов. Вслед за Татарстаном расположились Башкортостан и Краснодарский край.
Среди татарстанских сел в тройке лидеров село Дербедень Альметьевского района (1272 голоса), село Мичанбаш Сабинского района (690 голосов) и деревня Новый Кукмор Кукморского района (662 голоса).
Как сказал Хайруллин, итоги опроса будут опубликованы только осенью. Само же голосование было продлено до 10 сентября этого года включительно. Оно, напомним, началось 18 июля и проходит по всей России. Поселки-победители численностью населения от 100 до 500 человек получат стабильную сотовую связь и мобильный интернет. Программа направлена на устранение цифрового неравенства в селах.
За два года действия программы — 2022 и 2023 гг. — в Татарстане планировалась установка 99 базовых станций. В итоге оборудование установлено в 44 населенных пунктах республики. До конца года обещают установить еще 55 базовых станций.
«Плохое качество связи»: татарстанцы регулярно жалуются на качество интернета
«Реальное время» также изучило жалобы татарстанцев на работу интернета в районах. Однако негативные комментарии они оставляют не только в поселках или отдаленных районах, но и в самой Казани.
Например, один из пользователей жаловался на отсутствие мобильного интернета в торговом центре «Мега». Житель города указал на то, что это доставляет ему много неудобств и лишает возможности заходить в мобильные приложения. На его жалобу один из провайдеров ответил мужчине следующее: «В указанном ТЦ есть частичное покрытие сети LTE. Такая ситуация может возникать из-за внешних факторов, в том числе толщины стен, строения несущих конструкций и работы сторонних излучающих устройств».
Есть достаточное количество жалоб от жителей Альметьевского района. Например, местная жительница говорила о проблемах со связью еще в середине июля, ее заявка не исполнена до сих пор. Об отсутствии связи говорил и житель поселка Кульшарипово этого же района. С плохим качеством связи столкнулись и жители Новоникольского сельского поселения. Они писали, что в их поселке «плохое качество связи».
Жалобы на работу сети можно увидеть и в других районах Татарстана, например в Кайбицком:
— Моя подруга живет в Мурза Берлибаш и ходит с телефоном по огороду, так она ищет связь. Ладно летом, есть возможность между грядок ходить, а зимой в снег лезет. Живет там, так как ухаживает за мамой, — написала местная жительница.
На эти же проблемы жаловались и бугульминцы, но только не в поселках, а уже в самой Бугульме.
— В деревнях и селах будет высокоскоростной интернет, а вот в городе он не везде есть. По крайней мере в районе Кирзавода по ул. Никитина, тут очень низкая скорость, всего 6 мегабит в секунду. Это очень мало. Было бы очень хорошо, если бы во всем городе был высокоскоростной интернет, — написала Мария Бардина.
Напомним, в декабре прошлого года все тот же Айрат Хайруллин отчитывался о проведении скоростного интернета в поселки республики. По словам министра, в 2022 году доступ к скоростному интернету по технологии оптической сети GPON получили более 100 тысяч республиканских сельских домохозяйств. В 2021 же году эта цифра составляла 61 тысячу домохозяйств.
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