Министр обороны России поручил наладить производство новой ракеты класса «воздух — воздух»
Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-МД. Ее на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представило оборонное предприятие «Курганприбор».
— Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия, — цитирует обращение Шойгу к генеральному директору «Курганприбора» Федору Колосовникову «РИА Новости».
РВВ-МД — ракета малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя.
Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит на площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Он продемонстрировал Сергею Шойгу и главе Минпромторга России Денису Мантурову экспозицию из республики.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым