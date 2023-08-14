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Министр обороны России поручил наладить производство новой ракеты класса «воздух — воздух»

16:59, 14.08.2023
Министр обороны России поручил наладить производство новой ракеты класса «воздух — воздух»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился в кратчайшие сроки наладить производство авиационной управляемой ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-МД. Ее на международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представило оборонное предприятие «Курганприбор».

— Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия, — цитирует обращение Шойгу к генеральному директору «Курганприбора» Федору Колосовникову «РИА Новости».

РВВ-МД — ракета малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит на площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа. В мероприятии принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов. Он продемонстрировал Сергею Шойгу и главе Минпромторга России Денису Мантурову экспозицию из республики.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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