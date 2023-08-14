На комплексное благоустройство жилых массивов Казани требуется 51 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Артур Казанцев

На сегодняшний день на комплексное благоустройство поселков Казани требуется 51 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.



— Общая потребность в комплексном благоустройстве территорий жилых массивов в текущих ценах оценивается в 51 млрд рублей. Все это — огромный пласт работы на благо жителей города, требующий целевого финансирования и поддержки не только на республиканском, но и федеральном уровне, — сказал он.

По его мнению, возможным оптимальным вариантом решения проблемы станет принятие бюджетной программы «Поселок», аналогичной программе ремонта и замены инженерных сетей. Он считает, что она будет востребована не только в столице Татарстана, но и других мегаполисах России.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обращал внимание, что муниципальные образования должны самостоятельно решать проблемы поселков. По его словам, у них есть средства на эти цели.

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Татьяна Демина