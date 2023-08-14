На комплексное благоустройство жилых массивов Казани требуется 51 млрд рублей
На сегодняшний день на комплексное благоустройство поселков Казани требуется 51 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.
— Общая потребность в комплексном благоустройстве территорий жилых массивов в текущих ценах оценивается в 51 млрд рублей. Все это — огромный пласт работы на благо жителей города, требующий целевого финансирования и поддержки не только на республиканском, но и федеральном уровне, — сказал он.
По его мнению, возможным оптимальным вариантом решения проблемы станет принятие бюджетной программы «Поселок», аналогичной программе ремонта и замены инженерных сетей. Он считает, что она будет востребована не только в столице Татарстана, но и других мегаполисах России.
Напомним, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обращал внимание, что муниципальные образования должны самостоятельно решать проблемы поселков. По его словам, у них есть средства на эти цели.
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