Итоги дня: изменения в армии, новый статус KazanForum, Татарстан теряет позиции в рейтинге устойчивости
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 17 января:
- Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Во время него глава государства положительно оценил динамику российской экономики: «Фактическая динамика экономики РФ оказалась лучше многих экспертных прогнозов». Он отметил, что ВВП страны в 2022 году снизился лишь на 2,5%, тогда как эксперты предрекали падение до 20%. Также президент поручил стимулировать занятость и рост реальных зарплат.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что появившаяся в telegram-каналах и СМИ информации об «очень важном» завтрашнем заявлении Владимира Путина касательно спецоперации на Украине, а в частности — смене статуса СВО на контртеррористическую операцию или о начале новой волны мобилизации — не более, чем слухи. «Это все слухи. Не верьте им», — сказал Песков.
- Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о масштабных изменениях в российской армии. По его словам, преобразования затронут период с 2023 по 2026 год. Сергей Шойгу напомнил, что указом главы государства численность ВС России увеличена до 1,5 млн человек. Он обратил внимание, что только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил страны можно гарантировать обеспечение ее военной безопасности, защитить новые региона и критически важные объекты. Также в планах создание двух новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил России — Московский и Ленинградский военные округа. Также будут сформированы самодостаточные группировки войск в новых регионах страны. Еще Сергей Шойгу поставил задачу создать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.
- Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, увеличение количества военнослужащих российской армии до 1,5 миллиона человек связано с действиями Запада: «Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны такие меры».
- Сегодня Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Думы.
- По итогам 2022 года половина сделок со вторичным жильем в России совершалась по доверенности, что стало максимальным показателем за всю современную историю отечественного рынка недвижимости. Это произошло из-за спешной продажи своих квартир через посредников россиянами, которые покинули страну.
- В Госсовете Татарстана обсудили вопрос о внесении изменений в республиканский закон об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение митингов. Согласно изменениям, их запретят проводить в зданиях государственных органов, вузах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви, и у объектов жизнеобеспечения.
- Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет проходить в Казани ежегодно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В этом году он пройдет в столице Татарстана 18—19 мая. Оргкомитет возглавит вице-премьер России Марат Хуснуллин.
- Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина в интервью «Реальному времени» рассказала, что масштабированием этого делового события, которое должно стать главной дискуссионной площадкой России со странами исламского мира, добивалась большая команда во главе с президентом Татарстана. Как идет подготовка к саммиту, что будет в его программе, какими будут цены на участие для предпринимателей и что, кроме неудобств, почувствуют жители Казани — в интервью «Реальному времени».
- Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника после скандала с обрушением дома в Днепре. Комментируя свои действия, он заявил, что своей отставкой показывает «пример цивилизованного поведения». Ранее чиновник говорил, что подъезд жилого дома в Днепре был разрушен из-за работы украинской системы ПВО. После этого на него обрушился шквал критики на Украине. Отметим, что в Кремле подчеркивали, что ВС РФ не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры.
- По итогам III квартала 2022 года Татарстан опустился в рейтинге 35 регионов-лидеров социально-экономической устойчивости, представленном Фондом развития гражданского общества. Республика заняла 18-е место после 17-го по итогам II квартала. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором месте — Ненецкий автономный округ, на третьем — Чукотский АО, на четвертом — Сахалинская область. Пятую строчку разделили Москва и Ханты-Мансийский автономный округ.
- Прокуратура Татарстана в судебном порядке добивается изъятия у полицейского имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Он, как сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в период с 2020 по 2022 год приобрел жилой дом с земельным участком в Казани, а также пять машин — всего на общую сумму более 25 млн рублей. В целях уклонения от декларирования имущества сотрудник полиции зарегистрировал дорогостоящие автомобили на сына-студента, не имеющего официальных источников дохода. При этом мужчина не смог подтвердить доходы, на которые было приобретено имущество.
- В Казани реконструкция третьего северного коллектора на участке протяженностью 2,3 км выполнена более чем на 60%. Работы ведутся ежедневно в круглосуточном режиме, однако сроки их завершения сдвинулись — в среднем на 15—30 дней. График изменился по объективным причинам, уверяют в «Водоканале», — прежде всего в связи с поиском российских материалов, которые используются при реконструкции. Это необходимо из-за изменений в законодательстве об импорте материалов из недружественных стран.
- Власти Татарстана создали организационный комитет по подготовке и проведению международного форума Kazan Digital Week — 2023. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин. Kazan Digital Week в этом году пройдет в столице Татарстана с 20 по 23 сентября. Его организуют в онлайн- и офлайн-форматах.
- Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. При нем два вице-премьера подали в отставку со своих постов, а два министра и ряд чиновников страны были привлечены к уголовной ответственности.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении действующих госслужащих республики и уволенных после их представления к поощрению или награждению. Они получат 0,5 оклада месячного денежного содержания государственного служащего. При награждении государственной наградой Татарстана — в размере 1,5 оклада. При поощрении президентом России — в размере одного оклада, а при награждении госнаградой России — в размере двух окладов.
- Новым министром обороны Германии станет соратник канцлера Олафа Шольца по партии и глава МВД Северной Рейн-Вестфалии Борис Писториус. Он сменил на посту Кристине Ламбрехт, которая 16 января попросила Шольца об отставке.
- Казанская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу россиянки под девятым номером. Во втором круге казанская спортсменка сыграет с американкой Кэти Волынец.
- Сегодня стало известно, что Олег Яровинский покидает ФК «Рубин». В пресс-службе футбольной команды отметили, что клуб и Яровинский по обоюдному согласию расторгли трудовое соглашение. Напомним, с декабря 2019 года Олег Яровинский работал в «Рубине» спортивным директором.
- В ООО «Нижнекамский завод металлических конструкций» (НЗМК) опять назрели перемены. Как выяснило «Реальное время», на предприятии в очередной раз сменился директор и бенефициар. Ксения Кудрявцева, которая имела контрольный пакет акций, владела активом лишь около трех месяцев. В начале этого года она оставила свой пост и передала акции Альберту Каракузову, который и стал новым бенефициаром и директором предприятия.
- Главным врачом — заместителем директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ назначен Марсель Садыков. Он сменил Ивана Киясова. Последний перешел на должность заместителя главного врача Медико-санитарной части университета по развитию, качеству и цифровой медицине.
- В Единых играх Специальной Олимпиады в столице Татарстана примут участие представители Белоруссии и 59 регионов России. Всего приедут 1 552 спортсмена, в том числе 126 представителей Татарстана. По количеству участников республика вторая после Москвы. На третьем месте по количеству участников Санкт-Петербург, на четвертом — Свердловская область. Топ-5 замыкает Башкортостан. Соревнования пройдут с С 21 по 27 января 2023 года.
- Как выяснило «Реальное время», оператор пригородных железнодорожных перевозок АО «Содружество», на балансе которого имеется 38 составов электричек, работающих на 117 маршрутах Татарстана, закупит для своих сотрудников форменную одежду на 6,5 миллиона рублей. При этом требования перевозчика оказались в разы меньше, чем те, что выставил казанский «Водоканал», который для обеспечения своих нужд в первом и втором кварталах 2023 года закупит спецодежду на 18,2 миллиона рублей.
Ключевые события 328-го дня специальной военной операции на Украине:
- Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин оценил намерения Украины вернуть Крым. По его словам, это невозможно.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину из Башкирии, погибшему в ходе СВО. Известно, что он лично ликвидировал пять бойцов ВСУ.
- На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.
- На Красно-Лиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 15-го полка национальной гвардии в районах населенных пунктов Григоровка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и западнее населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
- На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжали наступательные действия. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
- На Южно-Донецком направлении артиллерийскими подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотая Нива и 108-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Пречистовка Донецкой Народной Республики.
- Также, севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2 891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7 549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 081 единица специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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