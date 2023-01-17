В 2022 году половина сделок на «вторичке» в России совершалась по доверенности — это максимум за историю рынка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года половина сделок со вторичным жильем в России совершалась по доверенности, что стало максимальным показателем за всю современную историю отечественного рынка недвижимости. Как отмечает «Коммерсантъ», это произошло из-за спешной продажи своих квартир через посредников россиянами, которые покинули страну.

Как подсчитали эксперты, в прошлом году 50% сделок по продаже жилья на вторичном рынке по всей России совершались через нотариальную доверенность. По данным аналитиков, в 2021 году таких сделок было не более 20%.

Фото: pixnio.com

Сделок могло быть и больше, но в ряде случаев ипотечные банки и страховые компании отказывались заключать их, опасаясь потенциальных рисков, отмечают эксперты.

Напомним, что в Госдуму поступила инициатива об изъятии в доход государства имущества иноагентов. Такую идею озвучил директор Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов.



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Айрат Назипов