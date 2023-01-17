Оргкомитет по подготовке к Kazan Digital Week — 2023 возглавил Алексей Песошин
Власти Татарстана создали организационный комитет по подготовке и проведению международного форума Kazan Digital Week — 2023. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин.
Kazan Digital Week в этом году пройдет в столице Татарстана с 20 по 23 сентября. Его организуют в онлайн- и офлайн-форматах.
Заместителями председателя оргкомитета по подготовке и проведению Kazan Digital Week назначены вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, а также директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и вице-премьер Роман Шайхутдинов.
В общей сложности в состав оргкомитета вошли 78 человек. Среди них главы министерств и ведомств Татарстана, главы крупных компаний и ректоры республиканских вузов.
До 20 января оргкомитет должен разработать и утвердить положение о Kazan Digital Week — 2023. Некоммерческой организации «Ассоциация содействия цифрового развития» поручено заняться организацией выставочной композиции и стать соорганизатором деловой программы форума.
В 2022 году Kazan Digital Week также проходил в столице Татарстана в сентябре. На форуме обсудили цифровые финансовые активы, релокацию IT-специалистов и новые профессии цифровой эпохи. Подробнее — в материале «Реального времени».
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