Оргкомитет по подготовке к Kazan Digital Week — 2023 возглавил Алексей Песошин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана создали организационный комитет по подготовке и проведению международного форума Kazan Digital Week — 2023. Его возглавил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Kazan Digital Week в этом году пройдет в столице Татарстана с 20 по 23 сентября. Его организуют в онлайн- и офлайн-форматах.

Заместителями председателя оргкомитета по подготовке и проведению Kazan Digital Week назначены вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, а также директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов и вице-премьер Роман Шайхутдинов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В общей сложности в состав оргкомитета вошли 78 человек. Среди них главы министерств и ведомств Татарстана, главы крупных компаний и ректоры республиканских вузов.

До 20 января оргкомитет должен разработать и утвердить положение о Kazan Digital Week — 2023. Некоммерческой организации «Ассоциация содействия цифрового развития» поручено заняться организацией выставочной композиции и стать соорганизатором деловой программы форума.

В 2022 году Kazan Digital Week также проходил в столице Татарстана в сентябре. На форуме обсудили цифровые финансовые активы, релокацию IT-специалистов и новые профессии цифровой эпохи. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина