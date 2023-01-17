«Осторожно: Media!»: Песков заявил, что Путин не будет завтра объявлять о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос корреспондента «Осторожно: Media!» о том, действительно ли Владимир Путин завтра собирается объявить о начале новой волны мобилизации или смене статуса спецоперации, опроверг данную информацию.

— Это все слухи. Не верьте им, — сказал Песков.

Ранее в президентских telegram-каналах и СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин 18 января, в ходе мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда, сделает «очень важное» заявление, касательно спецоперации на Украине. В частности, может объявить о смене статуса СВО на контртеррористическую операцию или о начале новой волны мобилизации.



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Илина Хакимова