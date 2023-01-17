На Украине официально освободили от должности советника офиса президента Алексея Арестовича

Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста советника. Об этом пишет RT.

Незадолго до этого Арестович написал заявление об уходе в отставку после скандала с обрушением дома в Днепре. Комментируя свои действия, он заявил, что своей отставкой показывает «пример цивилизованного поведения».

На должности советника президента Украины Арестович продержался чуть больше двух лет. Он занял этот пост еще 1 декабря 2020 года.

Ранее чиновник говорил, что подъезд жилого дома в Днепре был разрушен из-за работы украинской системы ПВО. После этого на него обрушился шквал критики на Украине. Отметим, что в Кремле подчеркивали, что ВС РФ не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов