Вероника Кудерметова вышла во второй круг Australian Open

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — первого в сезоне турнира Большого шлема.



Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:4) в пользу россиянки под девятым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

Во втором круге казанская спортсменка сыграет с американкой Кэти Волынец.

Вероника Кудерметова не смогла сыграть в полуфинале турнира в австралийской Аделаиде из‑за травмы левого бедра. Она должна была встретиться с Белиндой Бенчич из Швейцарии в матче за выход в финал.

Накануне казанская теннисистка, младшая сестра Вероники Кудерметовой Полина Кудерметова проиграла на старте турнира Australian Open. В матче первого круга спортсменка уступила сопернице из Австралии Оливии Гадеки.

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Маргарита Головатенко