Сергей Шойгу объявил о масштабных изменениях в российской армии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о масштабных изменениях в российской армии. По его словам, преобразования затронут период с 2023 по 2026 год.

— Масштабные изменения состава Вооруженных сил, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации, которые будут проводиться в течение 2023—2026 годов, потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных сил) принятия соответствующих компетентных решений, — говорится в сообщении Минобороны России.

Сергей Шойгу напомнил, что указом главы государства численность ВС России увеличена до 1,5 млн человек. Он обратил внимание, что только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил страны можно гарантировать обеспечение ее военной безопасности, защитить новые региона и критически важные объекты.

В планах создание двух новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил России — Московский и Ленинградский военные округа. Также будут сформированы самодостаточные группировки войск в новых регионах страны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также Сергей Шойгу поставил задачу создать армейский корпус в Карелии, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ. Он же поручил переформировать в дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

Кроме того, министр обороны России поручил усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Напомним, в конце декабря 2022 года Сергей Шойгу на расширенной коллегии Министерства обороны России предложил увеличить возраст призыва граждан в армию до 21 года, а предельный — повысить с 27 до 30 лет.

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Татьяна Демина