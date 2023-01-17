Международный форум «Россия — Исламский мир» пройдет в Казани с 18 по 19 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет проходить в Казани ежегодно, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



— Установить, что Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проводится ежегодно в Казани, — гласит текст документа.

В этом году форум пройдет в столице Татарстана 18—19 мая. Оргкомитет возглавит вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Правительству России поручено организовать подготовку и проведение форума. Указ вступил в силу со дня его подписания, 17 января.

Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина называла иные даты проведения форума — с 19 по 21 мая 2023 года. Сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова указала, что в датах следует ориентироваться на указ президента.

Масштабированием этого делового события, которое должно стать главной дискуссионной площадкой России со странами исламского мира, добивалась большая команда во главе с президентом Татарстана. Как идет подготовка к саммиту, что будет в его программе, какими будут цены на участие для предпринимателей и что, кроме неудобств, почувствуют жители Казани — в интервью «Реальному времени».

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Маргарита Головатенко