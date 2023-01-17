Дмитрий Песков объяснил, с чем связано увеличение численности армии России

Увеличение количества военнослужащих российской армии до 1,5 миллиона человек связано с действиями Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

— Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее. Вот с этим связаны вот такие меры, — объяснил представитель Кремля.

Фото: realnoevremya.ru

Также Песков подчеркнул, что подобные действия нужны для того, чтобы обеспечить безопасность России.

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу объявил о масштабных изменениях в российской армии. Он заявил, что преобразования затронут период с 2023 по 2026 год.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов