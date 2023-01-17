Полицейский в Казани купил дом и автомобили на сумму 25 миллионов рублей — прокуратура обратилась в суд

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана в судебном порядке добивается изъятия у полицейского имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Как отметили в надзорном ведомстве, полицейский в период с 2020 по 2022 год приобрел жилой дом с земельным участком в Казани, а также 5 машин — всего на общую сумму более 25 млн рублей.

— В целях уклонения от декларирования имущества сотрудник полиции зарегистрировал дорогостоящие автомобили на сына-студента, не имеющего официальных источников дохода. При этом мужчина не смог подтвердить доходы, на которые было приобретено имущество, — отметил Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура обратилась в суд с иском об обращении в федеральную собственность имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, а также о взыскании денежных средств, эквивалентных стоимости трех отчужденных автомобилей.

На прошлой неделе, прокуратура Советского района Казани добилась изъятия автомобиля Infiniti QX70 стоимостью более 1,7 млн рублей в доход государства. Машина принадлежала семье дознавательницы отдела полиции «Азино-2». Супруги купили два автомобиля на общую сумму 3 млн рублей. При этом задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года составил не более 800 тыс. рублей.

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Айрат Назипов