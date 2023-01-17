«KazanSummit-2023 пройдет не просто красиво, но и качественно»

Руководитель АИР Талия Минуллина — о новом федеральном статусе, высоких гостях, рабочей версии деловой программы и аппаратной работе вокруг казанского саммита

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

KazanSummit-2023, который пройдет в Татарстане с 19 по 21 мая 2023 года, будет особенным. С этого года форум впервые приобрел федеральный статус, в результате чего на нем ожидается участие первых лиц России и нескольких стран мира. Масштабированием этого делового события, которое должно стать главной дискуссионной площадкой России со странами исламского мира, добивалась большая команда во главе с президентом Татарстана. Как идет подготовка к саммиту, что будет в его программе, какими будут цены на участие для предпринимателей и что, кроме неудобств, почувствуют жители Казани — в интервью «Реальному времени» рассказала секретарь оргкомитета KazanSummit, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

«Владивосток — это азиатские страны, Питер — Запад и Америка, Казань — исламский мир»

— Талия Ильгизовна, с 2009 года в Казани проходит международный форум KazanSummit. Изначально он был ориентирован на диалог с партнерами с Юга и Востока, с акцентом на исламский мир, а потому совершенно логично, что теперь и в таком виде он, наконец, получил федеральный статус. Как удалось этого добиться и что конкретно это дает? Ведь и без этого статуса саммит в Казани был весьма представительным и достаточно продуктивным.

— Спасибо за высокую оценку. Мы с большой командой коллег проделывали серьезную работу на протяжении нескольких лет, чтобы прокачать саммит до того состояния, в котором он сейчас находится. Мы ожидаем указа президента России о поддержке площадки. Мы планируем участие первого лица государства и в 2023 году, и далее на ежегодной основе. Мы сейчас встаем в линейку федеральных мероприятий, наряду с Санкт-Петербургским международным экономическим форумом и Восточным экономическим форумом.

— Форума в Сочи больше нет?

— Он есть, но в нем не принимает участия президент страны. Это форум другого уровня, сейчас думают, как и его тоже переформатировать. Есть еще Иннопром в Екатеринбурге, тоже хороший представительный форум.

— Федерального статуса для KazanSummit добивались лично вы?

— Этого добивалась большая команда во главе с президентом нашей республики. Он лично принимал активное участие в этой работе и руководил ею, сам разговаривал в тех кабинетах, в которые мы даже не можем зайти. Надо признать, что внешняя политическая и экономическая ситуация, конечно, поспособствовала нашему успеху. Владивосток — это азиатские страны, Питер — это Запад и Америка, а здесь в Казани — исламский мир.

— Хотя в 2021 году основным партнером ПМЭФ был Катар.

— Да, а в 2023 году Объединенные Арабские Эмираты. Что говорит о том, что мы все делаем правильно. Теперь KazanSummit — это большая, сложная площадка. Помимо президента нашей страны ожидается участие его визави из исламских государств. Для проработки такой большой программы создается федеральный оргкомитет, который возглавит Марат Шакирзянович Хуснуллин. Он уже провел первое рабочее совещание в Москве со всеми федеральными и региональными органами, на котором мы проработали зоны ответственности. Решили, кто за что будет отвечать.

«Президент республики лично принимал активное участие в этой работе и руководил ею, сам разговаривал в тех кабинетах, в которые мы даже не можем зайти». Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

«Запланировано почти 150 сессий, отдельные форумы»

— Росконгресс будет работать?

— Нет таких планов. Коллеги имеют большой опыт конгрессно-выставочной деятельности, являются партнерами саммита и, безусловно, часть работы мы планируем осуществить с их непосредственным участием. Если это три федеральных мероприятия, мы должны на своей площадке рассказать и о ПМЭФ и о ВЭФ, презентовать их возможности, обеспечить синергетический эффект.

Программа саммита в Казани на данном этапе получилась очень сложная. Запланировано почти 150 сессий, отдельные форумы. Россия — Индонезия, Россия — Турция, Россия — Малайзия, Египет, Азербайджан, АСЕАН, ОИС. Володин (спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, — прим. ред.) поддержал нашу идею провести межпарламентские слушания Россия — Персидский залив. Я думаю, будет очень интересно и содержательно.

— Нет Ирана.

— Как это нет. В ОИС входят 57 стран-участниц, мы не можем делать треки по каждой. Но по Ирану мы сейчас с Торгово-промышленной палатой России прорабатываем возможность отдельной большой бизнес-миссии иранских бизнесменов, которая приедет в Казань за три-четыре дня до начала саммита, побывают на наших предприятиях, проработают с ними возможные совместные проекты. А на площадке саммита подведут итоги этой работы. То есть Ирану будет уделено отдельное внимание. Буквально на днях разговаривали с председателем ТПП России, они в марте готовят интересное мероприятие межгосударственного бизнес-диалога в Иране. Мы хотели бы там тоже принять участие.

Пока программа саммита находится на стадии проработки. Планируем деловой завтрак Сбербанка с участием Германа Грефа. Планируем курс по исламским финансам вместе со Сбер Университетом и AAOIFI. Сбер традиционно поддерживает федеральные форумы.

— А наш Ак Барс Банк будет участвовать?

— Обязательно.

— Тоже с деловым завтраком?

— Нет. У нас запланировано два деловых завтрака. Один Сбербанка, второй — по прямым иностранным инвестициям совместно с партнерами из ОАЭ. Хотим собрать там мировых инвестиционщиков, моих коллег, которые привлекают инвестиции в разных регионах мира. Хотим поговорить о трендах, о технологическом развитии и так далее.

Герман Греф на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ-2021. Фото: ryazangov.ru

«Чтобы наши предприниматели сумели найти партнеров, а жители получили не только неудобства, но и приятные бонусы»

— Несколько лет назад на международных форумах в России установилась такая система уровней доступа в разные зоны, при которой предприниматели, платящие огромные деньги за участие, зачастую не могут встретиться со своими потенциальными партнерами из крупного бизнеса или нужными людьми из госорганов.

— Я думаю, есть определенная система безопасности и требования протокола. Мы постараемся в Казани сделать так, чтобы у нас получилась максимально открытая и удобная коммуникационная площадка. Нам очень важно прорабатывать и решать определенные задачи для республики. Чтобы наши предприниматели сумели найти партнеров, а местные жители получили не только неудобства, но и приятные бонусы. Например, у нас будет отдельный праздник для жителей и гостей Казани в городе. Будет интересная ярмарка, халяльные товары.

— А наши татарстанские предприниматели, которые хотели бы пообщаться с федеральными, предложить им свои товары или услуги, смогут это сделать на форуме?

— Они могут пообщаться. Но, честно говоря, к этим предпринимателям тоже есть вопросы. Я очень много сама общаюсь с предпринимателями, веду прием граждан. И очень часто даже ко мне приходят люди, которые уже прошли даже определенный отбор через моих протокольщиков, но сами не могут сформулировать — что они хотят. Это большая проблема. Они выдергивают серьезных людей и не могут связать двух слов, сформулировать потребность, подготовить документ и предметно его обсудить.

В общем, я думаю, что международные форумы в России пришли к схеме зонирования площадок и разделения категорий участников по уровням доступа неспроста. А из-за того, что больших людей дергают какие-то ребята, которые сами не очень понимают, что они хотят сделать. До того, как подходить к таким людям с вопросами, эти вопросы нуждаются в достаточно длительной и тщательной подготовке. Как правило, из 100 процентов людей, которые подходят к крупным чиновникам или предпринимателям, только один процент понимает, что он идет к тому самому человеку, который поможет решить именно этот вопрос. Остальные 99 процентов идут просто сфотографироваться или рассказать какие-то непонятные истории.

«Предприниматели часто не могут сформулировать — что они хотят. Это большая проблема. Они выдергивают серьезных людей и не могут связать двух слов, сформулировать потребность, подготовить документ и предметно его обсудить». Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

«Реальные предприниматели считают каждую копейку»

— Сколько будет стоить участие в форуме для предпринимателей?

— Это должен определить федеральный оргкомитет.

— Цены будут на уровне Питера и Владивостока или более доступными для предпринимателей Татарстана?

— Мы работаем над тем, чтобы они были ниже. Я делаю для этого все возможное. Повышая цену, оргкомитет соберет больше денег и сделает круче выставку, но мы получим уменьшение участия реальных предпринимателей. Потому что реальные предприниматели считают каждую копейку.

— Городские улицы будут закрывать для проезда кортежей?

— Не планировали. Пока об этом речи не идет. Поймите, сейчас еще только формируется федеральный оргкомитет, перечень документов и поручений. Потом будет создан оргкомитет на уровне Татарстана, при кабинете министров республики будет создан оперативный штаб. Он состоит из рабочих групп. Есть группа по подготовке города, есть группа по подготовке мест размещения и питания. Группа по волонтерам, по транспорту. Мы не найдем в одном месте такое большое количество транспорта, собираем его сейчас по всей стране.

— А у Агентства какой статус во всем этом процессе?

— Я, как руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, ранее всегда была секретарем оргкомитета саммита. Мы хотели бы, чтобы этот статус за нами остался хотя бы в региональном оргкомитете.

«Сейчас еще только формируется федеральный оргкомитет саммита, перечень документов и поручений». Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан

«Очень бы не хотелось, чтобы саммит стал политическим»

— Потянете такой форум? Сомнений у вас нет?

— Я считаю, что это очень амбициозная задача для команды Татарстана. Но это не мероприятие только Агентства инвестиционного развития или Республики Татарстан, это мероприятие Российской Федерации. Это международное деловое событие. Опыт республики в проведении международных мероприятий уже был высоко оценен экспертами — и в сфере спорта, мы провели Универсиаду, чемпионаты мира по водным видам спорта и футболу, Worldskills. Мы имеем опыт, понимаем механизм, знаем, как это работает. Соответственно, если мы проделывали эту работу ранее, почему не можем переложить эти принципы сюда? В чем проблема?

Конечно, планируем привлечь к работе и коллег. Сейчас в рабочей версии программы 146 сессий. Какие-то из них уйдут, какие-то добавятся. Вчера я провела восемь совещаний с федеральными органами власти по этой программе. Большая работа ведется каждый день — для того чтобы этот форум прошел не просто красиво, но и качественно. Мы прорабатываем количество соглашений, которые там будут подписаны, проекты, которые там будут презентованы, какой экономический эффект от этого будет получен.

Мы хотели бы, чтобы у нас была загружена вся инфраструктура полностью. Чтобы каждый крупный участник делал и свои деловые мероприятия, и культурные. Чтобы на полную катушку работали отели, рестораны, чтобы все было загружено. Чтобы наш малый бизнес, в том числе, смог заработать. Но наша основная задача — развитие связей России со странами Организации исламского сотрудничества, рост товарооборота. И очень бы не хотелось, чтобы саммит стал политическим. Мы работаем над тем, чтобы у нас была максимально экономическая повестка. Исламский банкинг, исламские финансы, доработка законов, таможенные вопросы — как нам открыться в сторону международного развития. Как докрутить логистику, построить альтернативные транспортные коридоры. Это большая, серьезная, сложная и интересная работа.