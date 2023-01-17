Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении татарстанских госслужащих

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о единовременном поощрении действующих госслужащих республики и уволенных после их представления к поощрению или награждению. Документ опубликован на сайте главы республики.

В указе сказано, что при поощрении президентом Татарстана, председателем Госсовета РТ и кабмином РТ госслужащему выплачивается сумма в размере 0,5 оклада месячного денежного содержания государственного служащего. При награждении государственной наградой Татарстана — в размере 1,5 оклада. При поощрении президентом России — в размере одного оклада, а при награждении госнаградой России — в размере двух окладов.

— Единовременное поощрение выплачивается исходя из размера оклада месячного денежного содержания государственного служащего, установленного на дату издания правового акта РФ или правового акта РТ о поощрении или награждении, а в отношении граждан — на дату издания правового акта об их увольнении, — сказано в указе.

Фото: president.tatarstan.ru

В документе указано, что выплата должна производиться в 30-дневный срок со дня издания правового акта РФ или РТ о поощрении. На это будут выделены средства фонда оплаты труда госслужащих соответствующего государственного органа Татарстана.

Указ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов