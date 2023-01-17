Госсовет Татарстана поднял вопрос о внесении изменений в республиканский закон о митингах

Фото: Госсовет Татарстана

В Госсовете Татарстана обсудили вопрос о внесении изменений в республиканский закон об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.



В декабре 2022 года внесли изменения в соответствующий федеральный закон, согласно которым российским субъектам предоставили право дополнительно определять места, где запрещается проведение публичных мероприятий, если это обусловлено историческими, культурными или иными объективными особенностями региона.

Согласно изменениям, митинги запрещается проводить в зданиях государственных органов, вузах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви, и у объектов жизнеобеспечения.



Фото: Госсовет Татарстана

До сих пор запрещено было проводить митинги только у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

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Маргарита Головатенко