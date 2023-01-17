В Единых Играх Спецолимпиады в Казани примут участие представители 59 регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Единых Играх Специальной Олимпиады в столице Татарстана примут участие представители Белоруссии и 59 регионов России. В том числе заявлены спортсмены из Менделеевска, Мамадыша, Мензелинска, Зеленодольска, Челнов, Нижнекамска и Казани, рассказал заместитель министра спорта республики Халил Шайхутдинов.

Всего на сегодняшний день заявлено 1 552 спортсмена. Помогать при организации Единых Игр Специальной Олимпиады будут 878 волонтеров, сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Единые Игры Специальной Олимпиады пройдут в Казани с 21 по 27 января. Соревнования организуют одновременно по 10 летним и восьми зимним видам спорта.



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Татьяна Демина