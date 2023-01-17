Владимир Путин: «Фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов»

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Во время него глава государства положительно оценил динамику российской экономики.

— Фактическая динамика экономики РФ оказалась лучше многих экспертных прогнозов, — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что ВВП страны в 2022 году снизился лишь на 2,5%, тогда как эксперты предрекали падение до 20%. Также президент поручил стимулировать занятость и рост реальных зарплат.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Необходимо закрепить тенденцию на рост экономики РФ, наметившуюся в конце года и обсудить конкретные меры для решения первостепенных задач развития, — добавил он.

В конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о снижении ВВП за 11 месяцев почти на 2%. Он отметил, что негативные прогнозы многих экспертов и аналитиков не сбылись.



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Айрат Назипов