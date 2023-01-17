СМИ: президент Вьетнама подал в отставку

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку, сообщило издание Tuoi Tre.



Центральный комитет (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама утвердил его отставку.

Как отмечает издание, при нынешнем президенте два вице-премьера подали в отставку со своих постов, а два министра и ряд чиновников страны были привлечены к уголовной ответственности.

Нгуен Суан Фук занимал пост президента Вьетнама с 5 апреля 2021 года. Он был избран на должность на 11-й сессии Национального собрания XIV созыва. С 7 апреля 2016 года и до назначения президентом он занимал должность премьер-министра страны.

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Маргарита Головатенко