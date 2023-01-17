Татарстанский оператор ж/д перевозок «Содружество» купит одежду для сотрудников на 6,5 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин

Как выяснило «Реальное время», оператор пригородных железнодорожных перевозок АО «Содружество», на балансе которого имеется 38 составов электричек, работающих на 117 маршрутах Татарстана, закупит для своих сотрудников форменную одежду на 6,5 миллиона рублей. При этом требования перевозчика оказались в разы меньше, чем те, что выставил казанский «Водоканал», который для обеспечения своих нужд в первом и втором кварталах 2023 года закупит спецодежду на 18,2 миллиона рублей.

Компания двух округов

Согласно информации на сайте компании, ППК АО «Содружество» — одна из крупнейших пригородных пассажирских компаний России. Она была создана в октябре 2009 года с уставным капиталом в 300 тысяч рублей и первоначально осуществляла деятельность в качестве агента ОАО «РЖД» по оформлению билетов. Уже с 1 января 2011 года выполняет функции перевозчика. Сейчас персонал «Содружества» достигает отметки в 496 человек.

Компания осуществляет пассажирские перевозки ж/д транспортом в пригородном сообщении на территории двух федеральных округов: Приволжском и Уральском. Полигон обслуживания включает девять субъектов: Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Башкирия, Марий Эл, Мордовия, Пермский край, Кировская и Свердловская области.

Акционером «Содружества» является РЖД (49,33%). Кроме того, еще по 25,33% уставного капитала принадлежит МЗИО Татарстана и Минимуществу Удмуртии. Стоит отметить, что по итогам 2021 года компания получила выручку в 761,3 миллиона рублей.

Галстуки, шарфики, пальто и куртки — во что оденут железнодорожников?

Всего в перечень поставляемой одежды войдут 24 наименования товара, среди них:

Юбка прямая классическая темно-синего цвета — 259 штук (стоимость одной — 3 660 рублей). Среди обязательных требований состав сырья: шерсть — не менее 44%, полиэфир — 54%, эластан; с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотностью не менее 220 г/кв. м.

Блузка женская с длинными рукавами из ткани белого цвета — 277 штук (цена за единицу — 1 999 рублей). Здесь же состав ткани должен содержать не менее 63% хлопка, 34% полиэфира, а также эластан, плотностью не менее 130 г/кв. м.

Блузка женская с длинными рукавами из ткани голубого цвета — 312 штук. Требования остаются те же, что и к блузке белого цвета.

Джемпер мужской с накладками, темно-синего цвета — всего три единицы товара (3 080 рублей за единицу). Состав: шерсть не менее 30%, полиакрилонитрил.

Пиджак мужской из полушерстяной ткани темно-синего цвета — также в небольшом количестве, лишь пять единиц (8 445 рублей за одну штуку). Содержание шерсти в нем должно быть на уровне не менее 51%, полиэфир — 47%, а также эластан, с масло- водоотталкивающей отделкой, плотностью не менее 213 г/кв. м. Кроме того, ткань должна иметь саржевое переплетение.

Жилет женский из трикотажной полушерстяной ткани темно-синего цвета — 24 штуки (3 460 рублей за единицу товара). Состав: шерсть мериноса — не менее 50%, акрил.

Жакет женский из полушерстяной ткани темно-синего цвета — 21 штука (5 847 за одну единицу). Состав ткани: шерсть — не менее 44%, эластан — 2%, плотность — не менее 220 г/кв. м.

Брюки мужские прямые классические темно-синего цвета — всего семь единиц (5 456 за один товар). Их характеристики полностью совпадают с теми, что указаны у пиджака из полушерстяной ткани.

Брюки женские прямые классические из полушерстяной ткани темно-синего цвета — 46 штук. У этой модели состав ткани идентичен классической юбке, с которой и начинается список.

Рубашка мужская с длинными рукавами из ткани белого цвета — даже меньше, чем брюк, всего шесть штук. Она выполнена из сорочечной ткани, с содержанием 35% вискозы, 65% полиэфира, плотность ткани — не менее 160 г/кв. м.

Рубашка мужская с длинными рукавами из ткани голубого цвета — также немного, пять штук. Характеристики не отличаются от рубашки, что была перед ней в списке.

Рубашка мужская с короткими рукавами на притачном поясе из ткани белого цвета — вновь шесть единиц.

Рубашка мужская с короткими рукавами на притачном поясе из ткани голубого цвета — пять штук.

Блузка женская с короткими рукавами с фигурным низом из ткани белого цвета — как и выше, в большом количестве, всего 288 единиц. Состав ткани: хлопок — не менее 63%, полиэфир — 34%, эластан, плотностью не менее 130 г/кв. м.

Блузка женская с короткими рукавами с фигурным низом из ткани голубого цвета — их чуть больше, чем белых. Точное число — 299 единиц.

Жилет женский из полушерстяной ткани красного цвета — 139 штук (стоимость одного товара составляет 3 900 рублей). Состав ткани: шерсть — не менее 44%, эластан — 2%, плотностью не менее 220 г/кв. м.

Плащ женский утепленный из плащевой ткани черного цвета — 55 штук (12 507 рублей за единицу). Состав ткани: 100% полиэфир, мембранная (водоупорность, паропроницаемость — 6000 мм вод. ст. 8 000 г/кв. м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность — не менее 110 г/кв. м.

Плащ мужской утепленный из плащевой ткани черного цвета — количество гораздо меньше женских, всего девять штук (16 250 рублей за единицу). Тот же состав, а также стоит отметить, что на всех плащах, как и другой утепленной верхней одежде, обязательно должны присутствовать эмблемы РЖД.

Пальто женское утепленное из плащевой ткани — лишь две единицы товара (10 395 рублей за одно пальто). Согласно характеристике, оно способно защищать от пониженных температур и соответствует четвертому классу защиты от ветра.

Куртка мужская утепленная — как и женских, всего две штуки (10 827 рублей за единицу товара). Она изготовлена из мембранной, ветрозащитной, дышащей, морозостойкой ткани (водоупорность — 6000 мм вод. ст., паропроницаемость — 8 000 г/кв. м за 24 часа) с водоотталкивающей отделкой, плотностью не менее 110 г/кв. м, состав сырья — 100% полиэфир.

Куртка женская из полушерстяной ткани темно-синего цвета — 133 штуки (8 710 рублей за одну вещь).

Шарфик женский — целых 282 штуки (1 110 рублей за единицу товара). В углу — логотип «РЖД». Аксессуар состоит из широкой части, шейной и петли. Ткань: полиэфир — 100%.

Галстук самовяз мужской — в сравнении с женскими шарфиками их очень мало, всего четыре штуки (2 434 рубля за один товар).

Фартук женский из ткани темно-синего цвета — шесть штук (9 490 рублей за один предмет). На левой полочке вышит стилеобразующий элемент ОАО «РЖД размером 26*58,5 мм. Ткань: полиэфир — не менее 65%, хлопок — не менее 35%.

Форменная одежда должна отвечать таким требованиям, как:

легкость, не должна стеснять движений;

обеспечение защиты от воздействия низких температур;

отсутствие «парникового эффекта».

Требования к ткани:

стойкость к истиранию;

устойчивость к растяжению;

устойчивость к свету;

устойчивость окраски;

низкий процент усадки ткани.

«Водоканал» потратит на 11,7 миллиона больше перевозчика

В свою очередь, МУП «Водоканал» закупит спецодежду для своих сотрудников на 18,2 миллиона рублей. Эта сумма ровно на 11,7 миллиона больше, чем потратит АО «Содружество». Однако при этом стоит отметить, что численность их штата также значительно выше.

По данным на 2018 год, среднесписочная численность персонала МУП «Водоканал» составляет от 1 до 5 тысяч человек.

В списке МУП 189 женских и 463 мужских летних костюма для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с надписью на спине «Водоканал», два зимних комбинированных костюма сварщиков, нательное трикотажное белье, влагозащитный плащ, кожаные полуботинки, защитная каска, синие футболки. Также «Водоканал» закупит 2,6 тысячи пар резиновых хозяйственных перчаток, 800 пар утепленных ватных рукавиц, 77 пар диэлектрических галош, белый медицинский халат и 155 полушерстяных шапок.

Всего в списке 74 наименования одежды. Поставить ее необходимо на центральный склад в Казани по ул. Родины, 9.

Фото: kzn.ru

В августе прошлого года «Реальное время» рассказывало, что «Водоканал», на балансе которого три четверти городских сетей в состоянии высокого износа, с 2019 года направил на закупку спецодежды свыше 82,6 миллиона рублей. Из них 15,8 миллиона предприятие потратило летом прошлого года.

Как рассказали интернет-изданию в самой организации, закупка спецодежды осуществляется в соответствии с предписаниями. «Это по типовым нормам положено», — уточнили там.

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Максим Кокунин