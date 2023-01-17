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Сергей Нарышкин прокомментировал планы Украины «по возвращению Крыма»

12:59, 17.01.2023
Сергей Нарышкин прокомментировал планы Украины «по возвращению Крыма»
Фото: kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин оценил намерения Украины вернуть Крым. Его слова приводит ТАСС.

— Это невозможно, — сказал Нарышкин, комментируя заявления Киева о намерениях работать над «возвращением Крыма».

Фото: pixabay.com

Напомним, что на прошлой неделе власти Крыма заявили о планах потребовать от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту. По словам главы местного парламента Владимира Константинова, действия Украины принесли полуострову «немалый ущерб».

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Айрат Назипов
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