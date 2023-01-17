Сергей Нарышкин прокомментировал планы Украины «по возвращению Крыма»
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин оценил намерения Украины вернуть Крым. Его слова приводит ТАСС.
— Это невозможно, — сказал Нарышкин, комментируя заявления Киева о намерениях работать над «возвращением Крыма».
Напомним, что на прошлой неделе власти Крыма заявили о планах потребовать от Киева возмещения ущерба из-за теракта на Крымском мосту. По словам главы местного парламента Владимира Константинова, действия Украины принесли полуострову «немалый ущерб».
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