Новости общества

11:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин внес в Думу проект о прекращении действия в отношении России договоров ЕС

18:29, 17.01.2023 1
Путин внес в Думу проект о прекращении действия в отношении России договоров ЕС
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

В список попали: устав Совета Европы, европейские конвенции о пресечении терроризма и о защите прав человека.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, <…> Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, <…> Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года», — указано в документе.

Всего предлагается денонсировать 21 документ. Среди них — Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года. Также будет прекращено действие нескольких протоколов.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

— Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года, — говорится в документе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:02
    Вот и правильно.
    Хватит играть по чужим правилам.
    А казнакрадов точно нужно как при СССР лишать имущества и приговаривать к высшей мере наказания, они же враги Государства.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также