Путин внес в Думу проект о прекращении действия в отношении России договоров ЕС

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

В список попали: устав Совета Европы, европейские конвенции о пресечении терроризма и о защите прав человека.



«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации следующие международные договоры: Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, <…> Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, <…> Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года», — указано в документе.

Всего предлагается денонсировать 21 документ. Среди них — Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года. Также будет прекращено действие нескольких протоколов.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

— Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года, — говорится в документе.



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Илина Хакимова