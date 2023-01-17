Татарстан опустился в рейтинге регионов-лидеров социально-экономической устойчивости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам III квартала 2022 года Татарстан опустился в рейтинге 35 регионов-лидеров социально-экономической устойчивости, представленном Фондом развития гражданского общества. Республика заняла 18-е место после 17-го по итогам II квартала.

Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором месте — Ненецкий автономный округ, на третьем — Чукотский АО, на четвертом — Сахалинская область. Пятую строчку разделили Москва и Ханты-Мансийский автономный округ.

В топ-10 перечня регионов-лидеров социально-экономической устойчивости также вошли Магаданская область, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская область и Коми. Рейтинг замыкают Тульская область и Карелия — они делят 35-е место.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рейтинг составлялся на основе данных официальной статистики. В расчетах бралась информация Росстата о средней зарплате, уровне социального благополучия (отношения средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего) и региональный продукт на душу населения.

Напомним, в конце декабря 2022 года министр финансов России Антон Силуанов высоко оценил темпы социально-экономического развития Татарстана. «Мы видим, что республика сработала очень хорошо», — сказал он.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина